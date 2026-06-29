Keiko Fujimori, oficialmente presidente electa de Perú

De acuerdo a los datos informado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la derechista Keiko Fujimori es la presidente electa de Perú.

Con el 100% de las actas contabilizadas, Fujimori obtuvo el 50,13% de los votos, mientras que el izquierdista Roberto Sánchez el 49,86%, de acuerdo a lo información difundida en la página web de la ONPE.

El escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este lunes , en las que Fujimori supero a Sánchez por una estrecha diferencia de 49.641 votos.

Sánchez, considerado el heredo político del expresidente Pedro Castillo, ha dicho que no reconocerá a Fujimori como presidente electa al argumento un supuesto fraude con los votos en el extranjero que le dieron la venta a Fujimori.

De acuerdo a la agencia EFE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país, mientras que el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de julio será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.

La hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) logró así ser elegida presidenta en su cuarta candidatura, luego de haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones presidenciales anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), resumió la agencia de noticia.

Con el resultado oficial de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, se marca el regreso del fujimorismo al poder después de 25 años desde que Alberto Fujimori renunció a su presidencia desde Japón en medio de un escándalo de corrupción en su administración por cual fue condenado a 25 años de cárcel.

Fujimori concurrió por cuarta vez a los comicios presidenciales con una reivindicación total del legado de su difunto padre, que sentó los pilares del crecimiento económico y apertura comercial del país, a la vez que derrotó a los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, resumió EFE.