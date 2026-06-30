Panamá felicita a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de Perú

El Gobierno de Panamá felicitó este martes 30 de junio a <a href="/tag/-/meta/keiko-fujimori">Keiko Fujimori</a> por su elección como presidenta de la República del Perú y reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales entre ambos países.A través de un comunicado del <b>Ministerio de Relaciones Exteriores</b>, la administración del <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">presidente José Raúl Mulino </a>extendió sus felicitaciones a la mandataria electa en nombre del Gobierno y del pueblo panameño.'<i>El Gobierno de la República de Panamá, en nombre del presidente José Raúl Mulino Quintero, y del pueblo panameño, extiende sus más sinceras felicitaciones a la señora Keiko Fujimori, por su elección como presidenta de la República del Perú</i>', señala el documento.En el comunicado, Panamá reconoció la participación cívica y democrática de los ciudadanos peruanos durante la jornada electoral, la cual calificó como una muestra de la fortaleza institucional y del compromiso del país con los valores democráticos.Asimismo, expresó su confianza en que, bajo el liderazgo de Fujimori, Perú continuará avanzando en materia de crecimiento económico, estabilidad, prosperidad y bienestar para su población.La administración Mulino también manifestó su voluntad de seguir consolidando los históricos lazos de amistad, cooperación y entendimiento que mantienen ambas naciones.Además, reiteró su interés en profundizar la colaboración bilateral en áreas de interés común, con el objetivo de generar beneficios para los ciudadanos de ambos países.