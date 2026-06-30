Panamá felicita a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de Perú

El Gobierno de Panamá felicitó este martes 30 de junio a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de la República del Perú y reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales entre ambos países.

A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la administración del presidente José Raúl Mulino extendió sus felicitaciones a la mandataria electa en nombre del Gobierno y del pueblo panameño.

”El Gobierno de la República de Panamá, en nombre del presidente José Raúl Mulino Quintero, y del pueblo panameño, extiende sus más sinceras felicitaciones a la señora Keiko Fujimori, por su elección como presidenta de la República del Perú”, señala el documento.

En el comunicado, Panamá reconoció la participación cívica y democrática de los ciudadanos peruanos durante la jornada electoral, la cual calificó como una muestra de la fortaleza institucional y del compromiso del país con los valores democráticos.

Asimismo, expresó su confianza en que, bajo el liderazgo de Fujimori, Perú continuará avanzando en materia de crecimiento económico, estabilidad, prosperidad y bienestar para su población.

La administración Mulino también manifestó su voluntad de seguir consolidando los históricos lazos de amistad, cooperación y entendimiento que mantienen ambas naciones.

Además, reiteró su interés en profundizar la colaboración bilateral en áreas de interés común, con el objetivo de generar beneficios para los ciudadanos de ambos países.