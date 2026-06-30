Corte Suprema de Estados Unidos anula orden de Donald Trump para limitar la ciudadanía por nacimiento

La<a href="/tag/-/meta/corte-suprema-de-estados-unidos"> <b>Corte Suprema de Estados Unidos</b></a> anuló este martes 30 de junio la orden ejecutiva del presidente <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b> que buscaba limitar la ciudadanía por nacimiento, reafirmando el principio constitucional que garantiza que casi todos los niños nacidos en territorio estadounidense son ciudadanos.De acuerdo con el diario estadounidense <b>The New York Times</b>, el fallo representa un importante revés para una política impulsada desde hace tiempo por <b>Trump</b> con el objetivo de impedir que los bebés nacidos de <b>inmigrantes indocumentados</b> y de <b>residentes extranjeros temporales</b> obtengan automáticamente la <b>ciudadanía estadounidense</b>.El presidente de la <b>Corte Suprema de Estados Unidos</b>, el conservador <b>John Roberts</b>, explicó en la opinión mayoritaria que la <b>orden ejecutiva de Trump</b> violaba la<b> Décimocuarta Enmienda</b> de la Constitución estadounidense. Señaló que los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados o de padres que se encuentran temporalmente en el país son ciudadanos desde el momento de su nacimiento.'Los redactores de la <b>Décimocuarta Enmienda</b> extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy mantenemos esa promesa', escribió <b>Roberts</b> al exponer la opinión mayoritaria de la Corte.La batalla legal por esta <b>orden ejecutiva</b> comenzó el primer día del segundo mandato de <b>Trump</b>, cuando el mandatario promovió una normativa titulada Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense, con la que buscaba eliminar lo que, a su juicio, era la 'concesión automática' de la nacionalidad a los hijos de indocumentados nacidos en Estados Unidos.La medida enfrentó de inmediato múltiples impugnaciones legales por parte de <b>organizaciones de derechos civiles</b> y grupos defensores de los inmigrantes, que emprendieron una ofensiva judicial para frenar la directiva de la <b>Casa Blanca</b>.Consultada por el <b>New York Times</b>, Deborah Fleischaker, exfuncionaria del <b>Departamento de Seguridad Nacional</b> y actual integrante de la organización latina <b>UnidosUS</b>, calificó el fallo como 'un enorme alivio'.El citado medio también informó que la normativa de <b>Trump</b> corría el riesgo de crear un<b> 'sistema de castas'</b>, es decir, una subclase permanente de <b>niños apátridas</b> nacidos en suelo estadounidense, privados de la ciudadanía en Estados Unidos y potencialmente rechazados también por los países de origen de sus padres.