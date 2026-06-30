Corte Suprema de Estados Unidos anula orden de Donald Trump para limitar la ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este martes 30 de junio la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba limitar la ciudadanía por nacimiento, reafirmando el principio constitucional que garantiza que casi todos los niños nacidos en territorio estadounidense son ciudadanos.

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, el fallo representa un importante revés para una política impulsada desde hace tiempo por Trump con el objetivo de impedir que los bebés nacidos de inmigrantes indocumentados y de residentes extranjeros temporales obtengan automáticamente la ciudadanía estadounidense.

El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, el conservador John Roberts, explicó en la opinión mayoritaria que la orden ejecutiva de Trump violaba la Décimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense. Señaló que los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados o de padres que se encuentran temporalmente en el país son ciudadanos desde el momento de su nacimiento.

“Los redactores de la Décimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy mantenemos esa promesa”, escribió Roberts al exponer la opinión mayoritaria de la Corte.

La batalla legal por esta orden ejecutiva comenzó el primer día del segundo mandato de Trump, cuando el mandatario promovió una normativa titulada Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense, con la que buscaba eliminar lo que, a su juicio, era la “concesión automática” de la nacionalidad a los hijos de indocumentados nacidos en Estados Unidos.

La medida enfrentó de inmediato múltiples impugnaciones legales por parte de organizaciones de derechos civiles y grupos defensores de los inmigrantes, que emprendieron una ofensiva judicial para frenar la directiva de la Casa Blanca.

Consultada por el New York Times, Deborah Fleischaker, exfuncionaria del Departamento de Seguridad Nacional y actual integrante de la organización latina UnidosUS, calificó el fallo como “un enorme alivio”.

El citado medio también informó que la normativa de Trump corría el riesgo de crear un “sistema de castas”, es decir, una subclase permanente de niños apátridas nacidos en suelo estadounidense, privados de la ciudadanía en Estados Unidos y potencialmente rechazados también por los países de origen de sus padres.