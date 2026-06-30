Colombia confirma la muerte de su embajador ante la ONU, Gustavo Gallón

A lo largo de su carrera, también fue fundador y director de la Comisión Colombiana de Juristas, conjuez de la Corte Constitucional y representante de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para Guinea Ecuatorial, consolidándose como una de las figuras más reconocidas en la promoción y defensa de los derechos humanos en Colombia.

Gustavo Gallón se desempeñaba como embajador de la Misión Permanente de Colombia ante la ONU desde 2022, cargo al que fue designado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con la Cancillería, Gallón permanecía hospitalizado luego de sufrir una caída que le provocó múltiples traumas. Sin embargo, no logró recuperarse de las lesiones.

El abogado, diplomático y embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Gustavo Gallón , falleció, informó la Cancillería colombiana. Su muerte ha generado múltiples mensajes de condolencias por parte del Gobierno y de distintos sectores, que destacaron su amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Gustavo Petro despide a Gustavo Gallón y lo califica como un “héroe de la defensa de los derechos humanos”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó el fallecimiento del embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Gustavo Gallón, a quien describió como un “héroe de la defensa de los derechos humanos” y una de las figuras más importantes en la protección de las comunidades víctimas de la violencia en el país.

A través de su cuenta de X, el mandatario expresó su pesar por la muerte del diplomático y recordó la trayectoria que compartieron durante años.

“Ha muerto Gustavo Gallón, héroe de la defensa de los derechos humanos de Colombia”, escribió Petro al iniciar su mensaje.

El jefe de Estado aseguró que conoció a Gallón durante su labor en favor de las comunidades afectadas por la violencia y destacó el compromiso que mantuvo a lo largo de su carrera.

“Lo conocí luchando y su inteligencia se puso al servicio de las comunidades masacradas y perseguidas”, afirmó el presidente.

Petro también recordó que, al asumir la Presidencia de Colombia, decidió nombrarlo embajador del país ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, como reconocimiento a su amplia trayectoria en la defensa de los derechos fundamentales.

Asimismo, informó que los actos fúnebres se realizarán en la Casa de San Carlos, donde espera que el diplomático reciba el homenaje que, a su juicio, merece por su legado.

Por su parte, la Presidencia de Colombia emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a los familiares y amigos de Gallón y lo describió como un “insigne defensor de los derechos humanos en Colombia y el mundo”.

La muerte de Gustavo Gallón representa una importante pérdida para la diplomacia colombiana y para las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, una causa a la que dedicó gran parte de su vida profesional.