Colombia confirma la muerte de su embajador ante la ONU, Gustavo Gallón

El abogado, diplomático y embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), <b>Gustavo Gallón</b>, falleció, informó la Cancillería colombiana. Su muerte ha generado múltiples mensajes de condolencias por parte del Gobierno y de distintos sectores, que destacaron su amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos.De acuerdo con la Cancillería, Gallón permanecía hospitalizado luego de sufrir una caída que le provocó múltiples traumas. Sin embargo, no logró recuperarse de las lesiones.Gustavo Gallón se desempeñaba como embajador de la Misión Permanente de Colombia ante la ONU desde 2022, cargo al que fue designado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.A lo largo de su carrera, también fue fundador y director de la Comisión Colombiana de Juristas, conjuez de la Corte Constitucional y representante de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para Guinea Ecuatorial, consolidándose como una de las figuras más reconocidas en la promoción y defensa de los derechos humanos en Colombia.