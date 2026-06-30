EN VIVO: Costa de Marfil vs. Noruega

13'
Noruega apuesta por el juego de posesión
El equipo noruego no tiene desesperación en la creación de juego. Los delanteros fijan a los centrales en la salida para recuperar el balón cuando no lo tienen, mientras que en la fase ofensiva apuestan por los pases horizontales hasta que aparezca el hueco y encontrar esa línea de pase.
9'
Intenta Costa de Marfil en la línea final
Buena jugada indivual por parte de Oulaï, saca el pase de la vida, sin embargo bien estaba en el recorte Heggem. Los marfileños ganan el tiro de esquina, pero no es aprovechado. Saque de meta para Noruega.
3'
Estamos en la fase de estudio pero ya aviso Noruega
Primeros compases del partido. Ambos conjuntos están en esa famosa ‘fase de estudio’, pero ya Noruega tuvo el primer aviso. Centro largo para Haaland y remata de cabeza. Sin embargo, choca en el cuerpo de uno de los marfileños y despejan el peligro.
1'
¡Inicia el partido en Dallas!
Vamos rápidamente con los 11 titulares de ambos conjuntos…
11 titular de Costa de Marfil: Fofana; Doué, Kossounou, Agbadou, Konan; Kessié, Sangaré, Oulaï; Pépé, Bonny y Diomande.
11 titular de Noruega: Nyland; Moller Wolfe, Heggem, Ajer, Pedersen; Berg, Berge, Nusa, Odegaard, Sorloth y Haaland.
¡Ya sonaron los himnos nacionales y ambos equipos se preparan para el cotejo!
¡Costa de Marfil y Noruega se enfrentan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026!
Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Costa de Marfil y Noruega. Tan solo uno de los dos conseguirá el tan ansiado boleto a los octavos de final del Mundial 2026.
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