¡Insólito! La selección de Noruega llevará 116 kilos de queso y 6.000 naranjas al Mundial 2026

La preparación para un Mundial no solo se juega en la cancha. La selección de Noruega ha decidido que, durante toda su participación en la Copa del Mundo 2026, sus futbolistas mantendrán una dieta prácticamente idéntica a la que siguen en casa, y para lograrlo trasladará cientos de kilos de productos noruegos al continente americano.

Según trascendió, el equipo de cocina de la selección escandinava viajará con 116 kilos de queso noruego, 300 kilos de salmón y unas 6.000 naranjas, una cifra que ha sorprendido a los aficionados al fútbol en todo el mundo.

El objetivo es claro: que figuras como Erling Haaland y el resto del plantel continúen consumiendo alimentos habituales para evitar cambios bruscos en su nutrición durante el torneo más importante del planeta.

Un menú especial para soportar el calor

Además de conservar las costumbres alimenticias de los jugadores, el cuerpo técnico y el departamento médico han diseñado una estrategia para combatir las altas temperaturas que se esperan en varias de las sedes del Mundial 2026, donde los termómetros podrían superar los 35 grados centígrados.

Por ello, la delegación apostará por comidas ligeras y frescas, con un alto contenido de hidratación. De hecho, las 6.000 naranjas tienen una función específica: preparar alrededor de 15 litros diarios de jugo natural para los futbolistas, una bebida que será parte fundamental de su rutina de recuperación y preparación física.

El secreto detrás del rendimiento de Haaland y compañía

La decisión de trasladar productos desde Noruega responde a la importancia que las selecciones de élite dan hoy a la nutrición deportiva. Mantener los mismos ingredientes y hábitos alimenticios reduce el impacto de los viajes largos, los cambios de horario y las diferencias gastronómicas entre países.

El salmón, uno de los alimentos insignia de la cocina noruega, es rico en proteínas y ácidos grasos omega-3, mientras que el queso y las frutas forman parte de la dieta diaria de muchos jugadores del combinado europeo.

Un Mundial donde cada detalle cuenta

En la era del fútbol de alto rendimiento, los pequeños detalles pueden marcar la diferencia.

Mientras algunas selecciones invierten en tecnología, cámaras hiperbáricas o complejos sistemas de recuperación, Noruega ha decidido apostar por un ingrediente que considera igual de importante: sentirse como en casa.

Así, entre entrenamientos, tácticas y partidos, la delegación noruega llegará al Mundial 2026 con un equipaje muy particular: 116 kilos de queso, 300 kilos de salmón y 6.000 naranjas, una receta que esperan se convierta en un aliado para soñar con una actuación histórica en la máxima cita del fútbol.