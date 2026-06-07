Kadir Barría queda fuera del Mundial 2026; Panamá viajará con John Gunn y Víctor Griffith como reservas

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) reveló oficialmente que el delantero Kadir Barría finalizó su participación con la Selección Nacional de Panamá y no formará parte de la delegación que viajará como reserva a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Además, la Fepafut destacó la participación de Barría durante la etapa de preparación previa al torneo mundialista, en la que compartió concentración y entrenamientos con el grupo dirigido por el cuerpo técnico nacional.

Barría dejó uno de los momentos más recordados de esta fase al marcar un gol en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez durante el encuentro frente a República Dominicana, una anotación que fue celebrada por la afición panameña.

Con esta decisión, Panamá emprenderá viaje este domingo 7 de junio hacia Toronto con una delegación integrada por 28 futbolistas: los 26 jugadores convocados para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los dos reservas designados, John Gunn y Víctor Griffith.

La selección panameña se encuentra afinando los últimos detalles antes de su participación en la máxima cita del fútbol mundial, donde disputará partidos en su grupo con Ghana, Croacia e Inglaterra.