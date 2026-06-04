Gol de Kadir Barría desata elogios y Botafogo presume a la promesa panameña

"KADIR. Atacante de 18 años de Glorioso, Kadir marcó para la Selección de Panamá en la victoria ante República Dominicana por 4-2 en un amistoso de preparación para la Copa del Mundo. ¡Muy bien, Cría!" , publicó el club brasileño.

A través de sus redes sociales, el conjunto brasileño celebró el gol del atacante canalero y destacó su participación con la selección nacional.

Kadir Barría volvió a demostrar por qué es considerada una de las grandes promesas del fútbol panameño. El delantero de apenas 18 años marcó con la Selección Nacional de Fútbol de Panamá en la victoria 4-2 sobre República Dominicana , en un amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026, y su actuación no pasó desapercibida para su club, el Botafogo de Brasil.

Botafogo pone el foco sobre la joya panameña

La felicitación de Botafogo llega en un momento en el que el nombre de Kadir Barría sigue generando debate entre la afición panameña.

Aunque el atacante forma parte del entorno de la selección nacional, no fue considerado como una de las principales opciones dentro de las convocatorias más importantes del proceso mundialista, pese a que muchos aficionados consideran que su talento y proyección merecen mayores oportunidades.

Su gol frente a República Dominicana vuelve a alimentar esa discusión, especialmente porque se trata de un futbolista que ya forma parte de una de las instituciones más importantes del fútbol sudamericano.

Las declaraciones de Thomas Christiansen que encendieron la polémica

La anotación de Kadir Barría ante República Dominicana llega apenas días después de que se anunciara la lista de 26 jugadores convocados por Panamá para el Mundial 2026, una convocatoria en la que el joven delantero no fue incluido.

Durante la rueda de prensa posterior al anuncio, un periodista cuestionó al seleccionador Thomas Christiansen sobre la ausencia del atacante de Botafogo. Ante la consulta, el técnico respondió con una pregunta que rápidamente generó debate entre aficionados y analistas: “Si meto a Kadir, ¿a quién saco?”.