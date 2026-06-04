Gol de Kadir Barría desata elogios y Botafogo presume a la promesa panameña

Kadir Barría volvió a demostrar por qué es considerada una de las grandes promesas del fútbol panameño. El delantero de apenas 18 años marcó con la <a href="/tag/-/meta/seleccion-nacional-de-futbol">Selección Nacional de Fútbol de Panamá</a> en la victoria 4-2 sobre <a href="/tag/-/meta/republica-dominicana">República Dominicana</a>, en un amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026, y su actuación no pasó desapercibida para su club, el Botafogo de Brasil.A través de sus redes sociales, el conjunto brasileño celebró el gol del atacante canalero y destacó su participación con la selección nacional.<i><b>"KADIR. Atacante de 18 años de Glorioso, Kadir marcó para la Selección de Panamá en la victoria ante República Dominicana por 4-2 en un amistoso de preparación para la Copa del Mundo. ¡Muy bien, Cría!"</b></i>, publicó el club brasileño.