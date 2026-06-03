Panamá deja dudas ante República Dominicana, pero se despide con victoria

Panamá y República Dominicana se vieron las caras en el partido de despedida de los nuestros previo al viaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen recibieron a los dominicanos y a pesar de no mostrar su mejor versión, los panameños vencieron 4-2. Tomás Rodríguez, Víctor Griffith, Cecilio Waterman y Kadir Barria anotaron por Panamá, mientras que Mariano Díaz y Erick Japa hicieron lo propio por República Dominicana.

Dos de los puntos altos fue que tanto Roderick Miller como Andrés Andrade sumaron su partido 50 con la selección de Panamá.

Christiansen decidió salir con un 11 titular poco habitual, esto para darle descanso a los jugadores que vieron minutos en Brasil y darle la oportunidad de mostrarse al resto. Jugadores como César Samudio, Jiovany Ramos, Edgardo Fariña, Iván Anderson, Griffith o César Yanis estuvieron de partida.

Los primeros minutos de juego, los dominicanos ejercieron una presión alta sobre la zaga panameña, llegándolos asfixiar e imposibilitando su traslado cómodo de la pelota. No fue hasta el minuto 16 cuando Tomás Rodríguez anotó el primer gol del partido.

Los cambios no se hicieron esperar y a los 31 minutos, Anderson y Fajardo salieron del terreno de juego. Por la manera que salió el delantero de la Universidad Católica da la impresión que su cambio ya estaba pactado luego de ver minutos antes Brasil.

Instantes más tarde, antes de finalizar la primera parte, llegó la anotación de Griffith tras un disparo de media distancia. A pesar que le pegó mordido al balón, el esférico terminó en el fondo de las redes tras un desvío de un rival.

Para la segunda parte entraron los más habituales. Ismael Díaz, Fidel Córdoba, Andrés Andrade, Edgar Bárcenas y Alberto Quintero fueron algunos de los que ingresaron.

El ingreso de los ‘pesos pesados’ no cambió mucho el juego de Panamá, ya que el equipo aún mostró falencias físicas y falta de ritmo de competición en algunos.