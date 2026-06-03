Panamá deja dudas ante República Dominicana, pero se despide con victoria

En los minutos finales, Panamá empezó a llegar más al área rival y crear oportunidades de peligro. A los 84 minutos anotó el 4-2 el delantero juvenil Kadir Barria tras una jugada colectiva.Al culminar el partido, los jugadores como el cuerpo técnico liderado por Christiansen saludaron a la afición panameña para este jueves 4 de junio emprender su vuelo a Estados Unidos.Su siguiente desafío será este sábado 6 de abril ante Bosnia y Herzegovina en lo que será el último partido amistoso de Panamá antes del Mundial 2026.