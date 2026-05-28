La reacción de Kadir Barría tras no ser convocado por Panamá al Mundial 2026

La ausencia de Kadir Barría en la lista final de 26 jugadores de Panamá para el Mundial 2026 sigue generando fuertes reacciones entre aficionados y comentaristas deportivos en redes sociales.El joven delantero del Botafogo, considerado por muchos como una de las mayores promesas del fútbol panameño, no fue incluido por el técnico Thomas Christiansen en la convocatoria oficial, quedando únicamente como jugador de reserva.Tras conocerse la noticia, Barría reaccionó de manera indirecta a través de sus redes sociales. El atacante compartió una historia en Instagram con una fotografía en blanco y negro y el mensaje: <i><b>'A veces el plan de Dios duele, pero nunca falla'</b></i>, acompañado de emojis de oración, fuerza y la bandera de Panamá.