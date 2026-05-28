La reacción de Kadir Barría tras no ser convocado por Panamá al Mundial 2026

Tras conocerse la noticia, Barría reaccionó de manera indirecta a través de sus redes sociales. El atacante compartió una historia en Instagram con una fotografía en blanco y negro y el mensaje: “A veces el plan de Dios duele, pero nunca falla” , acompañado de emojis de oración, fuerza y la bandera de Panamá.

El joven delantero del Botafogo, considerado por muchos como una de las mayores promesas del fútbol panameño, no fue incluido por el técnico Thomas Christiansen en la convocatoria oficial, quedando únicamente como jugador de reserva.

La ausencia de Kadir Barría en la lista final de 26 jugadores de Panamá para el Mundial 2026 sigue generando fuertes reacciones entre aficionados y comentaristas deportivos en redes sociales.

La publicación rápidamente se viralizó entre los fanáticos panameños, quienes interpretaron el mensaje como una respuesta emocional a su exclusión de la Copa del Mundo.

En plataformas como Instagram, miles de usuarios cuestionaron la decisión de dejar fuera al futbolista de apenas 18 años, tomando en cuenta su crecimiento en el fútbol brasileño y sus recientes actuaciones con la selección nacional.

Barría se convirtió en uno de los nombres más esperados previo al anuncio oficial de la convocatoria, especialmente por su actualidad en Brasil, donde ha logrado abrirse espacio en el entorno del Botafogo y sumar experiencia internacional a corta edad.

Durante la conferencia de prensa, Christiansen defendió su decisión al ser consultado sobre la ausencia del delantero panameño.

“Solo me permiten llevar a 26. Si meto a Kadir, dime un jugador que tengo que sacar”, respondió el entrenador.

Mientras tanto, la polémica continúa creciendo y el nombre de Kadir Barría sigue siendo tendencia entre los aficionados de la selección panameña, muchos de los cuales consideran que el atacante merecía un lugar en la histórica convocatoria rumbo al Mundial 2026.