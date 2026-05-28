‘Sal a Panamá’: Tocumen lanza nuevo espacio turístico en la Terminal 2

El Aeropuerto Internacional de Tocumen inauguró este jueves 28 de mayo la Sala Panamá (o Sal a Panamá), un espacio promocionar al país como más que una escala, sino un destino turístico como parte del programa Panama Stopover Free que lleca adelante la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Esta sala, ubicada en el camino de viajeros que transitan por la terminal, cuenta con pantallas interactivas desplegando sitios turísticos de interés como el Canal de Panamá, el Volcán Barú, el Parque Nacional Coiba, entre otros.

“Sala Panamá, o mejor dicho, Sal a Panamá, es un espacio diseñado para que los pasajeros que conectan a través del hub de las Américas vivan una experiencia extraordinaria de lo que nuestro país tiene que ofrecer”, señaló la administradora de la ATP, Gloria De León.

“Pero cuando los turistas salgan a conocer a Panamá, se van a sorprender aún más”, dijo la funcionaria.

El gerente general de Tocumen, José Antonio Ruiz Blanco, habló sobre el trabajo que se ha hecho para mejorar el aeropuerto. “Teníamos ocho puertas cerradas en la terminal 2 que estaban causando pérdidas millonarias. Había goteras por todos lados, veíamos tambuchos de basura para que cayeran las goteras, pistas en condición deplorable. Se tenían que haber hecho esas reparaciones hace más de diez o quince años. La casa se puso en orden porque el aeropuerto de Tocumen es la cara de Panamá”, concluyó.