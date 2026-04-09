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Economía

Incentivo al turismo: Pasajeros podrán quedarse 15 días en Panamá sin costo aéreo adicional

Pedro Heilbron, presidente de Copa Airlines durante la presentación del balance de 2025 y las proyecciones para 2026.
Pedro Heilbron, presidente de Copa Airlines durante la presentación del balance de 2025 y las proyecciones para 2026. Cedida | Copa Airlines
Por
Mileika Lasso
  • 09/04/2026 16:06
La nueva fase del programa Panamá Stopover busca atraer a 250 mil visitantes, mientras la aerolínea anuncia internet de alta velocidad con Starlink

En una apuesta por transformar las conexiones aéreas en ingresos directos para la economía local, el programa Panamá Stopover ampliará su beneficio principal: a partir de 2026, los pasajeros podrán permanecer en el país entre 7 y 15 días sin costo adicional en su tarifa aérea, una medida que ya se encuentra vigente.

Esta evolución del programa de Copa Airlines busca capitalizar el flujo de viajeros que transitan por el hub de las Américas. Tras cerrar el 2025 con 215 mil turistas bajo esta modalidad (un aumento del 25%), la meta para 2026 es alcanzar los 250 mil visitantes, incentivando una estadía más prolongada que permita explorar destinos fuera de la ciudad de Panamá.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de la aerolínea, destacó que solo en el primer trimestre de este año el programa ha mostrado un inicio sólido, situándose un 30% por encima de los niveles registrados anteriormente.

Por su parte, Gloria De León, administradora general de la Auridad de Turismo de Panamá (ATP), comentó:

“El Panamá Stopover ha demostrado ser uno de nuestros principales aliados para la promoción del turismo. Cuando ofrecemos el país en ferias internacionales, además de las experiencias del destino, resaltamos nuestra conectividad, que es un valor estratégico que nos brinda competitividad frente al mundo”.

Y agregó:

“El hecho de que el programa pase de 7 a 15 días ofrece mayores oportunidades a los turistas y genera un impacto directo en el sector hotelero. A mayor cantidad de días, sube el gasto turístico, aumenta la ocupación hotelera y crecen las oportunidades para los turoperadores y agencias de viajes; toda la cadena de valor se ve beneficiada”, dijo.

Los viajeros internacionales que optan por el Stopover provienen de diversos puntos en especial de Argentina, Ecuador, Estados Unidos y Brasil.

El representante de la aerolínea adelantó que pronto se ofrecerá el programa Stopover a las aerolíneas europeas con las que tienen alianza. Este programa permite obtener una (1) parada en Panamá sin costo adicional en la tarifa aérea al solicitarlo al momento de realizar la compra y emisión del boleto aéreo.

Impacto en el interior: El caso de Chiriquí

Uno de los puntos clave de esta estrategia es la descentralización del turismo. Actualmente, cerca del 25% de los pasajeros que aterrizan en David, provincia de Chiriquí, llegan a través de conexiones internacionales.

Para responder a esta demanda, la aerolínea ha incrementado su capacidad en un 40% de asientos hacia este destino, operando tres vuelos diarios y hasta cuatro durante los fines de semana. Esta conectividad facilita que el impacto económico del turismo alcance a las provincias con mayor potencial recreativo y de aventura.

Conectividad y experiencia al visitante

Para mejorar la experiencia de estos viajeros, Heilbron anunció la incorporación de Starlink como proveedor de internet satelital de alta velocidad a bordo a partir de julio y que en octubre de 2026 toda la flota ofrecerá el servicio. Esta tecnología permitirá a los viajeros trabajar en la nube o navegar en tiempo real mientras se dirigen a los 88 destinos en 32 países que conecta la aerolínea, consolidando a Panamá como un destino atractivo para nómadas digitales y viajeros de negocios.

“En un entorno donde la competencia por la conectividad es cada vez mayor, mantener esa capacidad es fundamental para Panamá”, señaló el presidente ejecutivo de la aerolínea, enfatizando que el objetivo es convertir la red de rutas en un motor de desarrollo sostenible.

Proyecciones económicas y empleo

El fortalecimiento del turismo mediante el Stopover es solo una pieza del engranaje. Para 2026, la operación global de la aerolínea —que conectará 88 destinos— estima aportar $1,400 millones a la economía panameña.

Además, el crecimiento de la flota a 121 aeronaves para finales de ese año impulsará la creación de 400 nuevos empleos directos, sumando a la meta de generar más de 2,100 plazas de trabajo en los próximos cuatro años. Según estudios de Oxford Economics, el sector aéreo y el turismo que este genera sustentan actualmente cerca de 194,000 empleos en el país.

Nueva vitrina en Tocumen

Para fortalecer esta estrategia, la aerolínea trabaja en conjunto con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Promtur y la ATP. “Muy pronto en el aeropuerto de Tocumen vamos a tener una sala especial promoviendo Panamá y promoviendo el Stopover”, sostuvo Heilbron.

Esta promoción no solo se limitará a la terminal aérea, sino que se extiende a las plataformas digitales y la revista a bordo de la compañía para dar visibilidad a las pequeñas y medianas empresas (pymes). El objetivo es que los turistas “no solo vengan a Panamá, sino que visiten estos lugares y estos comercios en el país”.

Conexión con el Mundial y aporte al país

La aerolínea también se prepara para la cita mundialista de fútbol donde Panamá tendrá presencia, con más de 5,000 asientos programados para los juegos de la selección nacional en Toronto y Nueva York. “En Nueva York tenemos más flexibilidad al agregar vuelos si es necesario porque Estados Unidos tiene un acuerdo de cielos abiertos con Panamá”, precisó el director ejecutivo.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.
Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines. Mileika Lasso | La Estrella de Panamá
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