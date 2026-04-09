Incentivo al turismo: Pasajeros podrán quedarse 15 días en Panamá sin costo aéreo adicional

Uno de los puntos clave de esta estrategia es la descentralización del turismo. Actualmente, cerca del<b> 25% </b>de los pasajeros que aterrizan en David, provincia de Chiriquí, llegan a través de conexiones internacionales.Para responder a esta demanda, la aerolínea ha incrementado su capacidad en un <b>40%</b> de asientos hacia este destino, operando tres vuelos diarios y hasta cuatro durante los fines de semana. Esta conectividad facilita que el impacto económico del turismo alcance a las provincias con mayor potencial recreativo y de aventura.