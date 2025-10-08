Panamá Stopover prevé récord de 200.000 turistas al cierre del 2025

<b>Ocando y Heilbron</b> dieron sus declaraciones este martes en el marco del primer <b>Foro de Capacitación Turistica Copa Airlines</b>, que reunió a más de 500 participantes del sector de turismo entre estudiantes, emprendedores, representantes de gremios, pymes y autoridades. El objetivo del encuentro era impulsar a los emprendedores turísticos a compartir conocimiento y herramientas para hacer crecer sus negocios y, al mismo tiempo, proyectar a <b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></b> como un pais competitivo y hospitalario.Todo esto a través de charlas diseñadas para impulsar el turismo y la competitividad empresarial, abordando desde lo que buscan los turistas al viajar y la importancia de crear una cultura de servicio que potencie la marca y eleve la experiencia en Panamá, hasta la necesidad de entender el marketing mas alla de las redes sociales y aprovechar dliferentes métodos de pago que fortalezcan las pequeñas y medianas empresas; en conjunto, una vision integral que combina servicio, innovación y estrategias prácticas para generar crecimiento sostenible.