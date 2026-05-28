¿Cuáles han sido los 15 países que Trump ha ordenado atacar desde que inició su mandato?

Durante su campaña presidencial, <b>Donald Trump</b> insistió en que sus rivales políticos eran intervencionistas obsesionados con arrastrar a <b>Estados Unidos </b>hacia nuevos conflictos internacionales.Pero ya instalado nuevamente en la <b>Casa Blanca</b>, el republicano ha construido un historial muy distinto.En apenas los primeros meses de su segundo mandato, <b>Trump </b>ha amenazado, insinuado posibles acciones militares o ejecutado ataques<b> contra al menos 15 países</b>, una cifra que refleja el endurecimiento de su política exterior y una creciente tensión geopolítica en distintas regiones del mundo.El episodio más reciente ocurrió este miércoles, cuando el mandatario lanzó una advertencia contra <b>Omán </b>durante una reunión de gabinete en <b>Washington</b>.'<b>Omán </b>se comportará igual que todos los demás, <b>o tendremos que bombardearlos</b>', afirmó <b>Trump </b>al referirse al <b>estrecho de Ormuz </b>y a las tensiones vinculadas con <b>Irán</b>.La frase fue pronunciada casi de manera casual, pero rápidamente generó preocupación internacional por el tono cada vez más agresivo del presidente estadounidense.