Apagones en Panamá: Mulino anuncia mayor vigilancia a planta vinculada a Cobre Panamá

El presidente José Raúl Mulino se refirió este jueves 28 de mayo a los más recientes apagones registrado en el país y aseguró que, hasta el momento, no existe evidencia de una acción criminal detrás de las fallas eléctricas.

Durante su conferencia semanal realizada desde la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Mulino explicó que el apagón de este lunes 25 de mayo sí tuvo relación con un “influjo de corriente” asociado a la operación energética vinculada al proyecto Cobre Panamá, aunque aclaró que no hubo una incidencia directa atribuible a la mina.

“El aspecto se dio por un influjo de corriente al sistema”, expresó el mandatario, quien reconoció que no es experto en la materia, pero advirtió sobre la necesidad de reforzar los controles técnicos cuando se incorpora una gran cantidad de energía al sistema eléctrico nacional.

Ante esta situación, anunció que la Secretaría de Energía incrementará la vigilancia sobre la operación de la planta que funciona dentro del proyecto minero.

“Hay que pelar mucho el ojo para que cuando usted le mete al sistema una cantidad de energía que no es la que está circulando, no suframos eso”, sostuvo.

Mulino también explicó que el apagón reportado en la provincia de Colón se debió, preliminarmente, a la caída de una línea eléctrica y reiteró que no hubo participación humana ni actos criminales relacionados con las interrupciones del servicio.

En cuanto a las lluvias registradas este lunes, señaló que las condiciones climáticas influyeron en las afectaciones eléctricas y destacó la rápida activación de los protocolos por parte de ENSA y el Centro Nacional de Despacho para restablecer el sistema “lo antes posible”.