Crisis de agua en Azuero afecta al turismo, admite el presidente Mulino

Durante la conferencia de prensa semanal del presidente José Raúl Mulino, el mandatario fue consultado sobre la crisis de agua potable que afecta a la región de Azuero desde hace aproximadamente un año, situación que incluso —según se planteó— ha impactado negativamente al turismo en esa zona del país.

“En Azuero lo he dicho en varias ocasiones, hay un problema integral de agua, que no se va a resolver de hoy para mañana, va a tomar un tiempo”, expresó Mulino.

El presidente explicó que en la potabilizadora Roberto Reyna ya se realizan pruebas tres veces por semana con el objetivo de evaluar si la planta puede inaugurarse antes de finalizar el año y así mejorar el suministro de agua potable para la población.

Sin embargo, Mulino enfatizó que la solución no será inmediata y atribuyó parte de los retrasos a manifestaciones y otros factores que han complicado los trabajos.

“El agua no depende de mí, no depende de un botón para prender y apagar. El agua depende de toda una reorganización y reestructuración de todo un sistema, no solo de Azuero, sino también de Panamá, Colón y distintas áreas que han estado colapsadas y que hay que reconstruir desde cero”, afirmó.

El mandatario agregó que se trabaja “a la velocidad que se puede hacer”, destacando que piezas fundamentales para este tipo de plantas deben fabricarse bajo especificaciones especiales, un proceso que puede tardar varios meses.

Asimismo, informó que la planta potabilizadora de Panamá Oeste, ubicada en el sector de Howard, podría estar finalizada a inicios del próximo año, según los reportes técnicos recibidos por el Gobierno.