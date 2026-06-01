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Panamá vs República Dominicana: más de 500 policías resguardarán el partido de despedida

Fepafut confirma más de 21 mil boletos y recuerda que no habrá venta en taquilla.
Fepafut confirma más de 21 mil boletos y recuerda que no habrá venta en taquilla. Archivo | EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/06/2026 14:25
Más de 21 mil aficionados acompañarán a la Selección Nacional en su partido de despedida ante República Dominicana, previo a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La Selección Nacional de Panamá disputará este miércoles 3 de junio su partido de despedida ante la afición panameña antes de emprender su camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro amistoso será ante República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El compromiso está programado para iniciar a las 7:45 p.m. y contará con un importante operativo de seguridad coordinado por la Policía Nacional, que desplegará más de 500 unidades para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.

Carolina Joly, coordinadora de Desarrollo de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), informó que ya se han emitido más de 21 mil boletos para el encuentro. Además, destacó que las puertas del estadio abrirán a partir de las 5:00 p.m.

La dirigente recordó que las entradas son completamente digitales y que no habrá taquillas habilitadas en el estadio el día del partido. Asimismo, indicó que los estacionamientos disponibles para el evento ya están agotados, por lo que recomendó a los aficionados utilizar el transporte público. Como apoyo a la movilidad, el servicio de MiBus será gratuito para los asistentes.

En cuanto a los accesos, se informó que los aficionados con boletos generales podrán ingresar por la entrada peatonal ubicada en el sector del 911 y por la calle adyacente al casino, también habilitada para el ingreso de peatones.

Más de 500 policías custodiarán el Panamá vs República Dominicana en el Rommel Fernández

Por su parte, el subcomisionado José Córdoba, de la Policía Nacional, explicó que se ha diseñado un dispositivo de seguridad robusto para el encuentro.

“La Policía Nacional está preparada para el partido de despedida de nuestra Selección Nacional con la Selección de la República Dominicana. Para este evento hemos diseñado un dispositivo de seguridad robusto con más de 500 efectivos policiales”, señaló.

Córdoba detalló que se han establecido tres anillos de seguridad alrededor del estadio. El tercero abarcará las áreas residenciales cercanas y los corredores de movilidad hacia el Rommel Fernández. El segundo estará compuesto por las unidades desplegadas en los cuatro filtros de revisión, con especial refuerzo en el acceso ubicado frente al Gimnasio Roberto Durán y en el filtro situado en la entrada por el casino.

La Federación Panameña de Fútbol y las autoridades hicieron un llamado a los aficionados para que lleguen con anticipación, utilicen el transporte público y tengan disponibles sus boletos digitales para agilizar el ingreso al estadio en esta jornada especial de despedida de la selección nacional.

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