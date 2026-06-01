Panamá vs República Dominicana: más de 500 policías resguardarán el partido de despedida

La <b>Selección Nacional de Panamá</b> disputará este miércoles 3 de junio su partido de despedida ante la afición panameña antes de emprender su camino rumbo a la <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Copa Mundial de la FIFA 2026</a></b>. El encuentro amistoso será ante República Dominicana en el <b>Estadio Rommel Fernández Gutiérrez</b>.El compromiso está programado para iniciar a las<b> 7:45 p.m.</b> y contará con un importante operativo de seguridad coordinado por la Policía Nacional, que desplegará más de 500 unidades para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.<b>Carolina Joly</b>, coordinadora de Desarrollo de la <b><a href="/tag/-/meta/fepafut-federacion-panamena-de-futbol">Federación Panameña de Fútbol (Fepafut),</a></b> informó que ya se han emitido más de 21 mil boletos para el encuentro. Además, destacó que las puertas del estadio abrirán a partir de las 5:00 p.m.La dirigente recordó que las entradas son completamente digitales y que no habrá taquillas habilitadas en el estadio el día del partido. Asimismo, indicó que los estacionamientos disponibles para el evento ya están agotados, por lo que recomendó a los aficionados utilizar el transporte público. Como apoyo a la movilidad, el servicio de MiBus será gratuito para los asistentes.En cuanto a los accesos, se informó que los aficionados con boletos generales podrán ingresar por la entrada peatonal ubicada en el sector del 911 y por la calle adyacente al casino, también habilitada para el ingreso de peatones.