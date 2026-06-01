Panamá vs República Dominicana: más de 500 policías resguardarán el partido de despedida

La Selección Nacional de Panamá disputará este miércoles 3 de junio su partido de despedida ante la afición panameña antes de emprender su camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro amistoso será ante República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El compromiso está programado para iniciar a las 7:45 p.m. y contará con un importante operativo de seguridad coordinado por la Policía Nacional, que desplegará más de 500 unidades para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.

Carolina Joly, coordinadora de Desarrollo de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), informó que ya se han emitido más de 21 mil boletos para el encuentro. Además, destacó que las puertas del estadio abrirán a partir de las 5:00 p.m.

La dirigente recordó que las entradas son completamente digitales y que no habrá taquillas habilitadas en el estadio el día del partido. Asimismo, indicó que los estacionamientos disponibles para el evento ya están agotados, por lo que recomendó a los aficionados utilizar el transporte público. Como apoyo a la movilidad, el servicio de MiBus será gratuito para los asistentes.

En cuanto a los accesos, se informó que los aficionados con boletos generales podrán ingresar por la entrada peatonal ubicada en el sector del 911 y por la calle adyacente al casino, también habilitada para el ingreso de peatones.