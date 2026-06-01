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Facultad de la Unachi rechaza decisión del Consejo y pide salida de autoridades

Facultad desafía al Consejo General Universitario y pide la salida de toda la cúpula de la Unachi.
Facultad desafía al Consejo General Universitario y pide la salida de toda la cúpula de la Unachi. Archivo
Por
Mileika Lasso
  • 01/06/2026 14:14
La Facultad de Comunicación Social de la Unachi exigió la renuncia de la rectora y vicerrectores para garantizar investigaciones independientes

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La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) aprobó este 1 de junio una resolución en la que solicita la renuncia voluntaria de la rectora Estelvina Medianero de Bonaga y de los vicerrectores, con el argumento de que las investigaciones que se desarrollan actualmente deben avanzar sin interferencias.

El pronunciamiento fue divulgado por el decano de la facultad, Rodrigo Serrano, quien indicó que la decisión fue respaldada por la Junta de Facultad.

“Como docentes, estudiantes y administrativos hacemos un llamado firme a la señora rectora Estelvina Medianero de Bonaga y a los señores vicerrectores para que depongan sus intereses personales y renuncien voluntariamente a la conducción administrativa de la universidad”, expresó Serrano.

Según el decano, la salida de las actuales autoridades permitiría que las investigaciones en curso se desarrollen con “independencia, transparencia y sin ningún tipo de injerencia”.

La resolución también solicita a las autoridades competentes actuar “con firmeza y estricto apego a la ley” y sostiene que la autonomía universitaria no debe utilizarse para encubrir posibles irregularidades.

Durante una entrevista posterior al anuncio, Serrano confirmó que la facultad está solicitando una renuncia inmediata de la rectora y los vicerrectores.

“Claro que sí, estamos pidiendo que sea rápido”, respondió al ser consultado sobre el plazo para concretar la salida de las autoridades universitarias.

El decano señaló además que existe preocupación dentro de la institución por la situación administrativa que atraviesa la universidad.

“Los administrativos están sufriendo ahorita mismo por la incertidumbre”, afirmó.

Serrano sostuvo que la Unachi requiere una reestructuración institucional y manifestó que respalda ese proceso desde su condición de decano.

Asimismo, indicó que la Facultad de Comunicación Social se suma a una postura previamente adoptada por la Facultad de Derecho y expresó su expectativa de que otras facultades hagan pronunciamientos similares.

Pese a la situación, aseguró que las actividades académicas continuarán con normalidad.

“Las clases van a seguir. Los estudiantes no son culpables de esto. Las clases deben continuar”, manifestó.

Hasta el momento, no se conocía una reacción oficial de la rectoría ni de los vicerrectores sobre la solicitud formulada por la facultad.

Facultad de la Unachi rechaza decisión del Consejo y pide salida de autoridades
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