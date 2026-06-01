Facultad de la Unachi rechaza decisión del Consejo y pide salida de autoridades

La Facultad de Comunicación Social de la <b><a href="/tag/-/meta/unachi-universidad-autonoma-de-chiriqui">Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi)</a></b> aprobó este 1 de junio una resolución en la que solicita la renuncia voluntaria de la rectora<b> Estelvina Medianero de Bonaga</b> y de los vicerrectores, con el argumento de que las investigaciones que se desarrollan actualmente deben avanzar sin interferencias.El pronunciamiento fue divulgado por el decano de la facultad, <b>Rodrigo Serrano</b>, quien indicó que la decisión fue respaldada por la Junta de Facultad.<i>'Como docentes, estudiantes y administrativos hacemos un llamado firme a la señora rectora Estelvina Medianero de Bonaga y a los señores vicerrectores para que depongan sus intereses personales y renuncien voluntariamente a la conducción administrativa de la universidad'</i>, expresó Serrano.Según el decano, la salida de las actuales autoridades permitiría que las investigaciones en curso se desarrollen con<i> 'independencia, transparencia y sin ningún tipo de injerencia'</i>.La resolución también solicita a las autoridades competentes actuar <i>'con firmeza y estricto apego a la ley'</i> y sostiene que la autonomía universitaria no debe utilizarse para encubrir posibles irregularidades.