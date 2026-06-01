Facultad de la Unachi rechaza decisión del Consejo y pide salida de autoridades

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) aprobó este 1 de junio una resolución en la que solicita la renuncia voluntaria de la rectora Estelvina Medianero de Bonaga y de los vicerrectores, con el argumento de que las investigaciones que se desarrollan actualmente deben avanzar sin interferencias.

El pronunciamiento fue divulgado por el decano de la facultad, Rodrigo Serrano, quien indicó que la decisión fue respaldada por la Junta de Facultad.

“Como docentes, estudiantes y administrativos hacemos un llamado firme a la señora rectora Estelvina Medianero de Bonaga y a los señores vicerrectores para que depongan sus intereses personales y renuncien voluntariamente a la conducción administrativa de la universidad”, expresó Serrano.

Según el decano, la salida de las actuales autoridades permitiría que las investigaciones en curso se desarrollen con “independencia, transparencia y sin ningún tipo de injerencia”.

La resolución también solicita a las autoridades competentes actuar “con firmeza y estricto apego a la ley” y sostiene que la autonomía universitaria no debe utilizarse para encubrir posibles irregularidades.