Tocumen invierte $139 mil en reparar daños de la Terminal 2

El Aeropuerto Internacional de Tocumen culminó la primera fase de recuperación del sistema de cielo raso de la Terminal 2 (T2), una intervención que costó $139,000 y que busca corregir afectaciones detectadas en una infraestructura inaugurada en junio de 2022.

Los trabajos se concentraron en la Zona 3B del Anillo Central de la terminal e incluyeron la recuperación de aproximadamente 780 metros cuadrados de cielo raso metálico Hunter Douglas y labores complementarias en unos 1,400 metros lineales de vigas estructurales.

Según informó Tocumen, S.A., las labores incluyeron desmontaje, limpieza, desinfección, restauración, aplicación de recubrimientos protectores y reinstalación de paneles metálicos.

La administración aeroportuaria indicó que las evaluaciones técnicas determinaron que las afectaciones en las láminas metálicas estuvieron asociadas a acumulación de humedad provocada por filtraciones en los tragaluces de la terminal.

Las áreas intervenidas forman parte de los daños identificados en la Terminal 2 y están cubiertas, entre otros aspectos, por la garantía contractual del Consorcio CNO, anteriormente Odebrecht, responsable de la construcción de la obra.

No obstante, Tocumen informó que esos casos permanecen dentro de procesos de reclamación administrativa y judicial que aún se encuentran en curso.

La Terminal 2 fue entregada en junio de 2022 y, desde entonces, ha requerido intervenciones correctivas en áreas específicas afectadas por filtraciones localizadas que impactaron el sistema de cielo raso.

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, señaló que las reparaciones forman parte de un programa progresivo de recuperación y mantenimiento mientras continúan los procedimientos vinculados a la garantía contractual.

La entidad también informó que prepara una nueva licitación para intervenir el resto de las zonas afectadas del sistema de cielo raso, lo que permitirá continuar el programa de recuperación por etapas.

Los trabajos ejecutados durante esta primera fase se realizaron entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. para reducir el impacto sobre las operaciones aeroportuarias.

Tocumen moviliza diariamente más de 65,000 pasajeros hacia más de 90 destinos en América y Europa.