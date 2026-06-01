Minsa firma alianza para mejorar la calidad de vida de personas con diabetes en Panamá

Cuando se habla de diabetes, la mayoría piensa en el control del azúcar en la sangre, las inyecciones de insulina o las restricciones alimentarias. Sin embargo, detrás de la enfermedad existe una realidad menos visible que afecta a miles de pacientes: la carga emocional y psicológica que acompaña el diagnóstico y el tratamiento diario.Esta situación llevó al <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> y a la <b>Fundación Diabetes Latam</b> a firmar un Memorando de Entendimiento para fortalecer la atención integral de las personas con diabetes tipo 1 en Panamá, incorporando no solo el tratamiento médico, sino también educación, apoyo emocional y acompañamiento a pacientes y sus familias.