Minsa firma alianza para mejorar la calidad de vida de personas con diabetes en Panamá

Cuando se habla de diabetes, la mayoría piensa en el control del azúcar en la sangre, las inyecciones de insulina o las restricciones alimentarias. Sin embargo, detrás de la enfermedad existe una realidad menos visible que afecta a miles de pacientes: la carga emocional y psicológica que acompaña el diagnóstico y el tratamiento diario. Esta situación llevó al Ministerio de Salud (Minsa) y a la Fundación Diabetes Latam a firmar un Memorando de Entendimiento para fortalecer la atención integral de las personas con diabetes tipo 1 en Panamá, incorporando no solo el tratamiento médico, sino también educación, apoyo emocional y acompañamiento a pacientes y sus familias.

La diabetes también afecta la salud mental

Durante la firma del acuerdo, la presidenta de la Fundación Diabetes Latam, Pilar Gómez Salazar, advirtió sobre una problemática que muchas veces pasa desapercibida. Según explicó, el 40% de las mujeres que viven con diabetes tipo 1 desarrollan trastornos de la conducta alimentaria, mientras que el 35% de los niños y adultos experimenta cuadros de ansiedad o depresión en algún momento de su vida. La especialista señaló que vivir con diabetes implica una vigilancia constante de los niveles de glucosa, controles médicos frecuentes, ajustes en la alimentación y decisiones permanentes sobre el tratamiento, una presión que puede generar agotamiento emocional y afectar significativamente la calidad de vida. “La carga mental asociada a la diabetes es compleja, impredecible, fluctuante y muchas veces difícil de afrontar”, destacó Gómez Salazar.

Un desafío que va más allá de las cifras médicas

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reconoció que la diabetes se ha convertido en uno de los principales desafíos de salud pública tanto en Panamá como a nivel mundial debido a su impacto en los pacientes, las familias y los sistemas sanitarios. Boyd señaló que el Estado busca fortalecer una atención más humana y centrada en las personas, entendiendo que el manejo de enfermedades crónicas no puede limitarse únicamente a medicamentos y consultas médicas. En ese sentido, destacó la importancia de incorporar componentes educativos y de apoyo psicosocial que permitan mejorar la adherencia a los tratamientos y reducir las complicaciones asociadas a la enfermedad.

El objetivo: que los pacientes no enfrenten solos la enfermedad

La alianza entre el Minsa y Diabetes Latam busca desarrollar acciones enfocadas en la educación, sensibilización, acompañamiento y apoyo emocional para personas diagnosticadas con diabetes tipo 1. La iniciativa también pretende brindar herramientas a familiares y cuidadores, quienes desempeñan un papel fundamental en el control diario de la enfermedad y en el bienestar emocional de los pacientes. De acuerdo con la fundación, uno de los principales retos es romper el aislamiento que muchas personas experimentan tras recibir el diagnóstico y crear redes de apoyo que les permitan afrontar mejor los desafíos físicos y psicológicos asociados a la condición.

Una enfermedad que sigue creciendo