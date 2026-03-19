Así funciona la telemedicina en Panamá: Minsa reporta más de 160 mil consultas atendidas

El Ministerio de Salud (Minsa) refuerza su apuesta por la atención médica a distancia.

El Centro de Contacto (CDC) ya ha atendido a más de 160 mil pacientes desde su creación en 2021 y continúa innovando con la implementación de la telemedicina, facilitando consultas sin necesidad de acudir a un centro de salud.

El anuncio se dio este 19 de marzo de 2026, durante un recorrido del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien verificó el funcionamiento del sistema que hoy permite consultas por llamada y videollamada en Panamá.

Telemedicina en Panamá: atención médica sin salir de casa

Desde 2025, el CDC incorporó la telemedicina como complemento a las teleconsultas telefónicas, ampliando el alcance de los servicios de salud pública.

Actualmente, los pacientes pueden recibir atención en:

- Medicina general

- Medicina familiar

- Salud mental

- Control de enfermedades crónicas (diabetes e hipertensión)

- Clínica de tabaquismo

Este modelo permite a los usuarios ahorrar tiempo y dinero al evitar traslados, especialmente en zonas alejadas.

“El seguimiento por videollamada a pacientes con enfermedades crónicas nos permite brindar una atención continua y efectiva”, destacó el ministro Boyd Galindo.

Más de 160 mil pacientes atendidos desde 2021

El Centro de Contacto del Minsa opera con un equipo de 13 médicos, quienes atienden entre 20 y 24 pacientes por día cada uno.

Desde su puesta en marcha:

Se han superado los 160 mil pacientes atendidos

Se ha ampliado la cobertura de servicios médicos

Se ha fortalecido el acceso a la salud digital en el país

25 maletines de telemedicina en 7 regiones de Panamá

Como parte de la expansión, el Minsa ha distribuido 25 maletines de telemedicina en 25 instalaciones de salud ubicadas en 7 regiones:

- Región Metropolitana

- Panamá Oeste

- Herrera

- Los Santos

- Chiriquí

- Comarca Ngäbe Buglé

Estos equipos permiten realizar evaluaciones médicas a distancia con herramientas especializadas, mejorando la atención en áreas de difícil acceso.

¿Cómo acceder a una cita de telemedicina?

Los pacientes pueden agendar sus consultas de forma rápida a través de la plataforma RAISA, habilitada por el Minsa para facilitar el acceso a los servicios digitales.

- Con esta herramienta, los usuarios pueden:

- Solicitar citas en línea

- Acceder a consultas por videollamada

- Dar seguimiento a sus tratamientos

Panamá impulsa la salud digital

El fortalecimiento del programa de telemedicina busca garantizar atención médica oportuna, especialmente en comunidades apartadas del país.