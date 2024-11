El asma y la EPOC están entre las patologías respiratorias más peligrosas

Las enfermedades respiratorias afectan a millones de personas en todo el mundo, cobran alrededor de cuatro millones de vidas al año y se posicionan como una de las prioridades sanitarias globales.

Según las cifras, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se encuentran entre las patologías respiratorias más comunes y peligrosas, pero el desconocimiento generalizado y el acceso limitado a diagnósticos y tratamientos impiden que muchos pacientes reciban la atención adecuada.

“Una de las razones por las que no son diagnosticados es porque las personas no consultan. Hay síntomas que son leves, como la sensación de flema en la garganta que es solo en algunas épocas del año o ante algunas exposiciones, como al aire acondicionado, olores o humo, que activan la enfermedad. Esa falta de educación en la población, que no permite que se sospeche de asma, dificulta el diagnóstico”, explica el médico neumonólogo Fernando Cancinos.

El especialista añade que la prueba esencial para hacer diagnóstico es la espirometría, una prueba de función respiratoria que la mayoría de los médicos no hace. “Siempre digo en mis charlas que todos los médicos, así como hacemos electrocardiogramas en casi todas las clínicas, deberíamos de hacer este estudio, ya que sin él no se puede diagnosticar ni una enfermedad respiratoria. La falta de acceso a este estudio dificulta el diagnóstico”.

El no diagnosticarse puede ocasionar “un remodelamiento de la vía aérea, lo que significa que se cicatrizan los bronquios. Cuando uno respira el bronquio se abre y tiene una propiedad que se llama elastina, que es básicamente lo que permite que el pulmón pueda estirarse. Pero el remodelamiento bronquial o la cicatrización del bronquio evita que eso siga pasando. Entonces, imagínate que vas a estar con falta de aire siempre, y aunque en ese punto decidas acudir a la clínica, el tratamiento no será efectivo. Es importante consultar y hacer un diagnóstico”.

La EPOC agrupa enfermedades como el enfisema y la bronquitis crónica, que obstruyen el flujo de aire y dificultan la respiración de los pacientes. “Existe un alto grado de desconocimiento de los factores de riesgo que rodean la EPOC, lo que contribuye a la indiferencia hacia esta enfermedad y su gravedad”, indican expertos. Aunque el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo, otros como la exposición a contaminantes y las infecciones respiratorias también influyen en el desarrollo de la EPOC.

A nivel global, el costo de la EPOC alcanzó los 2.1 billones de dólares en 2010 y se prevé que para 2030 esta cifra podría duplicarse. Se estima que entre el 65 % y 80% de los pacientes con EPOC no son diagnosticados a tiempo, lo que lleva a un deterioro acelerado de su función pulmonar. En palabras de un representante del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), “hasta 94 % de los pacientes con EPOC presentan otras comorbilidades, como enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes”.