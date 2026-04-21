Panamá se medirá a República Dominicana para su gran despedida antes del Mundial 2026

Poco a poco se va conociendo la ruta de preparación que tendrá la selección de Panamá camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hace unas semanas se confirmó el amistoso ante Brasil, ahora se ha hecho oficial el rival en el partido de despedida que tendrá el equipo antes de partir hacia la cita mundialista.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) confirmó que República Dominicana será el rival de Panamá en el partido de despedida en el estadio Rommel Fernández que tendrá lugar este 3 de junio a las 7:45 p.m. (hora local). Esta será una oportunidad importante para que los aficionados, quienes finalmente no logren asistir al Mundial, puedan disfrutar la última función de los jugadores antes de partir hacia la cita mundialista.

Este era un secreto a voces, ya que en los últimos días se había filtrado la posibilidad de que ambas escuadras se fueran enfrentar. Diversos medios en República Dominicana ya daban por hecho el acuerdo entre ambos equipos, sin embargo hacía falta la confirmación por parte de las federaciones lo cual se dio este martes 21 de abril.

Esta no será la primera vez que ambos equipos se vean las caras. Este duelo será el séptimo entre ellos, ya chocaron en seis ocasiones anteriores. El balance está a favor de Panamá con cinco victorias y un empate. Sumado a ello, los panameños han anotado 11 goles, mientras que apenas han recibido tres tantos de los caribeños.

El más reciente enfrentamiento se dio el pasado 8 de junio de 2021 en el Estadio Rod Carew para las Eliminatorias rumbo al Mundial Catar 2022. Panamá dominó el partido y obtuvo un triunfo importante 3-0. En aquel entonces el país estaba atravesando el tema de la pandemia, por lo que pocos aficionados pudieron darse cita en aquella ocasión.

Anterior a ello, se enfrentaron en dos duelos amistosos en 1987 con un saldo de una victoria panameña y un empate 1-1, así como también en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1974. En aquel encuentro el partido finalizó 1-3 a favor de Panamá.

Este es el segundo duelo amistoso que se confirma previo a la cita mundialista. La Fepafut había confirmado días atrás el partido de preparación contra Brasil el 31 de mayo en el estadio Maracaná en Río de Janeiro.

En esa misma línea, se maneja la posibilidad de que Panamá dispute un tercer partido amistoso contra la selección de Bosnia y Herzegovina en St. Louis, Estados Unidos en el mes de junio antes de viajar al campamento del equipo durante el Mundial en New Tecumseth, Canadá, sin embargo hay que esperar la confirmación por parte del ente deportivo.