Pleno de la Asamblea pospone debate sobre uso del bioetanol

La discusión del proyecto de Ley 443, que establece el uso obligatorio de 10% de bioetanol en los combustibles, estaba programada para este martes 21 de abril en el pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, fue pospuesta para el miércoles.

El diputado Ernesto Cedeño, presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos dónde se aprobó el proyecto en primer debate, elaboró un informe de minoría cuestionando la obligatoriedad del uso del etanol.

“Debe haber oportunidad para que constitucionalmente el consumidor pueda elegir”, declaró Cedeño. “Y si el proyecto es tan bueno, el proyecto es espectacularmente provechoso, entonces démosle la oportunidad al usuario para que pueda escoger si quiere el aditivo o no quiere el aditivo. Una de las modificaciones que estamos proponiendo en el informe de minoría, es que si el auto tiene un desperfecto, haya quien responda”, acotó.

La diputada Alexandra Brenes, también miembro de la comisión de Comercio, tiene objeciones a algunos puntos del proyecto, pero considera que el pleno legislativo lo va a aprobar.

“Sabemos perfectamente que es un proyecto que se ha vendido por parte del Ejecutivo, donde dicen que esto va a ayudar al medio ambiente. Sin embargo, la carta de MiAmbiente, con su exposición de motivos dentro de ello, tiene casi seis artículos que nunca fueron incluidos para poder hablar de sostenibilidad ambiental a futuro. Y adicional a esto, también lo han vendido como un tema de generación de empleo. Sin embargo, este proyecto promueve la importación y tiene prácticamente el mismo costo dentro de uno de sus artículos tanto para quienes importan como también para el productor nacional”, señaló Brenes. “Si ya tenemos este proyecto en el Pleno, es porque ya tienen la mayoría de los diputados confirmados que van a aprobar este proyecto”, añadió.

La diputada reveló que incluso dentro de la bancada de Vamos no todos los diputados están alineados en cómo votarán por el proyecto de ley.

“Dentro de la bancada hay otras posiciones a favor del proyecto. Cada diputado por Constitución puede votar a favor o en contra y los que votemos en contra no merecemos por ningún motivo ni legalidad, ni legalidades, pero mucho menos medidas de extorsión que es lo que se está utilizando por parte del Ejecutivo”, declaró la diputada, refiriéndose a cómo miembros de su equipo de trabajo y otros 7 diputados han sido colocados en licencia sin sueldo por la Contraloría General de la República.

El bioetanol ha sido una iniciativa promovida fuertemente por el presidente de la República, José Raúl Mulino. Uno de los principales países exportadores de etanol en el continente es Brasil, un país que Mulino visitó en 2025 en una delegación en la que formó parte Flores como consultor en las conversaciones con Chiquita para el regreso de la empresa a Panamá. Paralelamente, el hermano y el hijo del contralor atendieron una invitación de la agencia de promoción e inversión brasileña, Apex Brasil.

”En nuestra empresa privada, que se llama Central Azucarera de Alanje, nosotros importamos de Brasil en los últimos 4 o 5 años por encima de 45 millones de dólares en equipos, tecnología y hoy día gozamos de una caldera de alta presión que genera 30 megas al sistema nacional con tecnología toda brasileña y equipos brasileños”, detalló en noviembre de 2025 Flores a La Estrella de Panamá. “Yo no estaba presidiendo mi empresa y tuve que renunciar por razones de conflictos a esa empresa. Entonces, ellos nos invitan porque saben que nosotros somos compradores de Brasil”, acotó. El contralor aseguró en su momento que declinó de su participación en estas reuniones. La empresa es uno de los cuatro ingenios azucareros que tendrían la capacidad para la producción de bioetanol en el país.