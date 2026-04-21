Portobelo se alista para el Festival de la Pollera Congo

La histórica comunidad de Portobelo se prepara para celebrar la séptima edición del Festival de la Pollera Congo, la cual se constituye en una de las manifestaciones culturales más representativas de la comunidad afrodescendiente en Panamá.

El festival – que tendrá lugar este próximo 2 de mayo a partir de las 10:00 am – rinde un homenaje especial a la pollera congo al tiempo que también tiene como objetivo mantener viva una tradición cultural como la de los diablos. Unas figuras icónicas que no solo forman una parte esencial de estas expresiones culturales sino que resaltan la riqueza simbólica e histórica del pueblo congo.

Entre los eventos que destacarán en la agenda del festival estarán: una feria artesanal y gastronómica con productos y sabores tradicionales; un recorrido cultural por el pueblo de Portobelo; un desfile acuático, siendo esta una de las actividades más esperadas, y las presentaciones en tarima con música, danza y expresiones folclóricas.

A lo largo de sus distintas ediciones, este evento cultural logró congregar a más de 15,000 asistentes entre el público local así como turistas nacionales e internacionales.

Asimismo, el evento es una mezcolanza cultural que en sí reúne a agrupaciones folclóricas provenientes de diversas provincias de la geografía nacional así como de las comunidades anfitrionas del festival, Portobelo y Puerto Lindo quienes a través de la música de los tambores, los cantos tradicionales, las danzas, los vestuarios tradicionales y las representaciones simbólicas conforman uno de los eventos culturales con mayor auge de los últimos años.

El festival – que también tiene como premisa la transmisión intergeneracional de las tradiciones de la cultura congo – se reivindica no solo como una celebración, sino como un espacio de encuentro que fortalece el sentido de arraigo y pertenencia, fomenta el intercambio de conocimientos ancestrales y visibiliza expresiones como la pollera congo, la teatralidad de los diablos, así como otros rituales. Todo ello en un evento que, desde su creación, ha contribuido a proyectar a Portobelo como un epicentro del turismo cultural en el país, poniendo el acento en la riqueza de las raíces afrocoloniales y promoviendo su reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.