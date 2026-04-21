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Vida y cultura

Portobelo se alista para el Festival de la Pollera Congo

Portobelo se convierte en una explosión de cultura y tradición cada vez que se celebra el Festival de la Pollera Congo.
Portobelo se convierte en una explosión de cultura y tradición cada vez que se celebra el Festival de la Pollera Congo.
El desfile acuático es uno de los eventos más esperados por los visitantes del festival.
El desfile acuático es uno de los eventos más esperados por los visitantes del festival.
El festival representa una manifestación cultural viva.
El festival representa una manifestación cultural viva.
Por
José Vilar
  • 22/04/2026 00:00
La icónica comunidad colonense celebrará un evento que exalta la identidad afrodescendiente con desfiles, música y tradición, y que reunirá a miles de visitantes en torno a la cultura y la historia

La histórica comunidad de Portobelo se prepara para celebrar la séptima edición del Festival de la Pollera Congo, la cual se constituye en una de las manifestaciones culturales más representativas de la comunidad afrodescendiente en Panamá.

El festival – que tendrá lugar este próximo 2 de mayo a partir de las 10:00 am – rinde un homenaje especial a la pollera congo al tiempo que también tiene como objetivo mantener viva una tradición cultural como la de los diablos. Unas figuras icónicas que no solo forman una parte esencial de estas expresiones culturales sino que resaltan la riqueza simbólica e histórica del pueblo congo.

Entre los eventos que destacarán en la agenda del festival estarán: una feria artesanal y gastronómica con productos y sabores tradicionales; un recorrido cultural por el pueblo de Portobelo; un desfile acuático, siendo esta una de las actividades más esperadas, y las presentaciones en tarima con música, danza y expresiones folclóricas.

A lo largo de sus distintas ediciones, este evento cultural logró congregar a más de 15,000 asistentes entre el público local así como turistas nacionales e internacionales.

Asimismo, el evento es una mezcolanza cultural que en sí reúne a agrupaciones folclóricas provenientes de diversas provincias de la geografía nacional así como de las comunidades anfitrionas del festival, Portobelo y Puerto Lindo quienes a través de la música de los tambores, los cantos tradicionales, las danzas, los vestuarios tradicionales y las representaciones simbólicas conforman uno de los eventos culturales con mayor auge de los últimos años.

El festival – que también tiene como premisa la transmisión intergeneracional de las tradiciones de la cultura congo – se reivindica no solo como una celebración, sino como un espacio de encuentro que fortalece el sentido de arraigo y pertenencia, fomenta el intercambio de conocimientos ancestrales y visibiliza expresiones como la pollera congo, la teatralidad de los diablos, así como otros rituales. Todo ello en un evento que, desde su creación, ha contribuido a proyectar a Portobelo como un epicentro del turismo cultural en el país, poniendo el acento en la riqueza de las raíces afrocoloniales y promoviendo su reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Un evento consolidado

La asesora honoraria para el desarrollo turístico sostenible del distrito de Portobelo Thaysie Devonne aseguró en una entrevista concedida a La Estrella de Panamá que el festival representa una manifestación cultural viva que ha sido consolidada y reconocida como patrimonio cultural inmaterial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés).

“Es la transmisión de una herencia de la época colonial, ligada a los esclavizados, especialmente en el área de Portobelo, sin dejar por fuera otros puntos de la República de Panamá que comparten esa misma historia. Para Portobelo, cada celebración es una manifestación libre de lo que se ha transmitido de generación en generación: un sufrimiento que se convirtió en fortaleza”, agregó.

Al ser consultada sobre la importancia de la pollera congo dentro de la identidad afrodescendiente panameña, Devonne resaltó que la pollera congo surge como una indumentaria que representa esa identidad.

“Se confeccionaba con retazos que lograban obtener las mujeres esclavizadas, y está llena de color y vida. A través de ella se expresaba, de forma irónica, el sufrimiento que vivían. Era una sátira de la realidad de los esclavizados. Tanto la pollera como la vestimenta masculina —la cara pintada de negro o la ropa al revés— nacen como una burla hacia los esclavizadores”, aseguró a este diario al tiempo que subrayó que también era una forma de expresar sentimientos para los esclavizados: el repudio a la situación que vivían, el deseo de libertad, la unidad y la identidad, sin abandonar las raíces africanas. Todo eso, apuntó, se manifiesta a través de los cánticos, los tambores y el vestuario.

El diablo, en cambio, simboliza a una figura opresora, a las personas encargadas de supervisar y castigar a los esclavizados, representando una figura que ejercía control y maltrato hacia los esclavos durante la época colonial.

Por otro lado, Devonne delineó al agenda del evento: la festividad iniciará a las 10:00 am del próximo, con puestos artesanales y gastronómicos en la Aduana Real y la plaza principal.

A la 1:00 p.m. comienza el desfile terrestre por las principales calles de Portobelo, con la participación de mujeres, hombres, jóvenes y niños, acompañados de tambores y cánticos. A las 2:00 p.m. inicia el desfile acuático, donde más de 50 lanchas llenan el mar de colores, música y alegría. “Es una experiencia única que todos los panameños deberían vivir”, manifestó Devonne.

Luego, entre las 3:00 y 3:30 p.m., se realizan presentaciones en la tarima principal con más de 25 grupos folclóricos provenientes de Portobelo, Costa Arriba de Colón, Bocas del Toro y Darién.

“Invitamos a todos a participar porque esta afluencia permite que las nuevas generaciones comprendan la importancia de preservar nuestras tradiciones. Estas actividades no se limitan a un solo día; se realizan durante todo el año y permiten que más niños y jóvenes se interesen en mantener viva esta herencia cultural. Es fundamental saber quiénes somos y de dónde venimos”, concluyó.

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