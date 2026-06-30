Escándalo en el Molirena: Exigen renuncia de Pancho Alemán por un caso de presunto delito sexual

El movimiento “Molirenas en Acción”, integrado por miembros del partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA), emitió un pronunciamiento público en el que exige la separación o renuncia de Francisco José Alemán Mendoza a la presidencia del colectivo, luego de conocerse la admisión de una querella penal en su contra por presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual. De acuerdo con el comunicado, la querella fue admitida por la Sección Primera de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Metropolitana de Panamá, la cual abrió un proceso de investigación formal tras determinar que la denuncia cumple con los requisitos del artículo 88 del Código Procesal Penal.

Los hechos denunciados presuntamente afectaron a una menor de 14 años al momento de ocurrir, una situación que el movimiento calificó como una de las manifestaciones más graves de violencia.

El grupo insta formalmente a Alemán Mendoza a apartarse de la presidencia del partido mientras se desarrolle la investigación, argumentando que es un acto de responsabilidad política para salvaguardar la credibilidad y la autoridad moral de la organización. Los firmantes aclararon que no se trata de una disputa o denuncia de carácter electoral vinculada a los resultados del partido en los comicios de 2024, sino de una denuncia penal que no puede ser protegida por el fuero electoral, por lo que solicitan la actuación correspondiente del Tribunal Electoral. El movimiento enfatizó que este pronunciamiento no representa una condena anticipada, sino un llamado firme a que las autoridades realicen una investigación pronta, objetiva, independiente y libre de influencias políticas o de poder.