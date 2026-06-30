Escándalo en el Molirena: Exigen renuncia de Pancho Alemán por un caso de presunto delito sexual

El grupo insta formalmente a Alemán Mendoza a apartarse de la presidencia del partido mientras se desarrolle la investigación, argumentando que es un acto de responsabilidad política para salvaguardar la credibilidad y la autoridad moral de la organización.Los firmantes aclararon que no se trata de una disputa o denuncia de carácter electoral vinculada a los resultados del partido en los comicios de 2024, sino de una denuncia penal que no puede ser protegida por el fuero electoral, por lo que solicitan la actuación correspondiente del Tribunal Electoral.El movimiento enfatizó que este pronunciamiento no representa una condena anticipada, sino un llamado firme a que las autoridades realicen una investigación pronta, objetiva, independiente y libre de influencias políticas o de poder.