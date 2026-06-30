Panamá elimina el requisito de visa estampada para ciudadanos de República Dominicana

El presidente José Raúl Mulino firmó el Decreto Ejecutivo No. 12 de 30 de junio, mediante el cual se elimina el requisito de visa estampada para los ciudadanos de la República Dominicana que deseen ingresar a Panamá.

La norma, publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 30557-C, deroga en todas sus partes el Decreto Ejecutivo No. 176 de 23 de noviembre de 2015, que incluía a República Dominicana en la lista de países cuyos nacionales debían obtener una visa estampada por un cónsul panameño antes de viajar al país.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo indica que, tras el análisis correspondiente, se determinó que ya no persisten razones de seguridad o técnicas que justifiquen mantener el requisito migratorio para los ciudadanos dominicanos.

El documento también destaca que Panamá y República Dominicana mantienen relaciones diplomáticas y comerciales.

El Decreto Ejecutivo establece que la derogación entra en vigor a partir de su promulgación, por lo que deja sin efecto la normativa que estuvo vigente desde noviembre de 2015.

La decisión se fundamenta en la Constitución Política de la República de Panamá, el Decreto Ley No. 3 de 22 de febrero de 2008, que creó el Servicio Nacional de Migración, y el Decreto Ejecutivo No. 320 de 8 de agosto de 2008.

La normativa recuerda que el artículo No. 16 del Decreto Ley No. 3 de 2008 permite a los turistas ingresar a Panamá para actividades de recreación u otros fines contemplados en la legislación migratoria y permanecer en el país por un período de hasta 90 días.

El decreto fue firmado por Mulino y el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego.