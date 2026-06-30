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Fútbol

Ecuador denuncia juego sucio antes del partido con México

La selección de Ecuador se prepara para enfrentar a México, este martes.
La selección de Ecuador se prepara para enfrentar a México, este martes. Selección de Ecuador
Por
Lourdes García Armuelles
  • 30/06/2026 14:24
La federación expresó su deseo de que estos hechos aislados y catalogados como “antideportivos” no empañen la fiesta del fútbol que une a naciones hermanas

A través de un comunicado oficial, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) manifestó su enérgico rechazo ante una serie de acciones extrafutbolísticas acontecidas en la antesala del encuentro por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo con México.

Aunque la federación no hablo de casos específicos, fuentes cercanas a la delegación y reportes de la prensa internacional apuntan a una serie de fricciones logísticas y de seguridad en los alrededores del hotel de concentración y el campo de entrenamiento asignado para esta fase eliminatoria.

Entre los principales motivos que precipitaron el enérgico reclamo se encuentran algunos incidentes aislados de provocación por parte de la hinchada mexicanos en los puntos de acceso del equipo, lo que obligó a reforzar los perímetros de seguridad privada.

Retrasos imprevistos en las rutas de traslado coordinadas por la organización local, afectando los cronogramas de descanso y reconocimiento de cancha del cuerpo técnico.

Denuncias en redes sociales por parte de los aficionados de la “Tri” respecto a la falta de filtros de seguridad claros para el acceso al estadio de cara al crucial encuentro de eliminación directa.

La federación confirmó el envío de un reclamo formal dirigido a los organizadores del torneo.

Según expone el comunicado, el proceder registrado en las últimas horas dista severamente de los principios de juego limpio, equidad y unidad que deben caracterizar a una cita mundialista.

“Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas”, señala la misiva institucional.

A pesar de los inconvenientes, la federación expresó su deseo de que estos hechos aislados y catalogados como “antideportivos” no empañen la fiesta del fútbol que une a naciones hermanas.

El comunicado cerró su declaración con una postura firme, asegurando que la delegación de Ecuador siempre responderá a este tipo de provocaciones en el terreno de juego, haciendo prevalecer el respeto y la sana competencia.

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