Ecuador denuncia juego sucio antes del partido con México

A través de un comunicado oficial, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) manifestó su enérgico rechazo ante una serie de acciones extrafutbolísticas acontecidas en la antesala del encuentro por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo con México.

Aunque la federación no hablo de casos específicos, fuentes cercanas a la delegación y reportes de la prensa internacional apuntan a una serie de fricciones logísticas y de seguridad en los alrededores del hotel de concentración y el campo de entrenamiento asignado para esta fase eliminatoria.

Entre los principales motivos que precipitaron el enérgico reclamo se encuentran algunos incidentes aislados de provocación por parte de la hinchada mexicanos en los puntos de acceso del equipo, lo que obligó a reforzar los perímetros de seguridad privada.

Retrasos imprevistos en las rutas de traslado coordinadas por la organización local, afectando los cronogramas de descanso y reconocimiento de cancha del cuerpo técnico.

Denuncias en redes sociales por parte de los aficionados de la “Tri” respecto a la falta de filtros de seguridad claros para el acceso al estadio de cara al crucial encuentro de eliminación directa.