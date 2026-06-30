La UAF suspende temporalmente sus plataformas tras detectar una ‘vulnerabilidad’ en su sistema

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó este martes que ha detectado un incidente de seguridad de la información en sus sistemas.

Como medida estrictamente preventiva, la institución tomó la decisión de suspender temporalmente todos sus servicios y plataformas tecnológicas hasta nuevo aviso.

A través de un comunicado oficial, la entidad detalló que la situación ya está siendo evaluada por sus áreas técnicas y administrativas correspondientes.

Asimismo, confirmaron la activación inmediata de los protocolos internos de respuesta a incidentes, los cuales incluyen labores de contención, análisis y el fortalecimiento de los controles informáticos.

El objetivo principal de estas acciones es determinar el alcance real de lo sucedido y salvaguardar los datos bajo su custodia.