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La UAF suspende temporalmente sus plataformas tras detectar una ‘vulnerabilidad’ en su sistema

La UAF enfatizó que, hasta el momento, no existen indicios de que información sensible o clasificada haya sido comprometida.
La UAF enfatizó que, hasta el momento, no existen indicios de que información sensible o clasificada haya sido comprometida. Deposith Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 30/06/2026 12:30
El objetivo principal de estas acciones es determinar el alcance real de lo sucedido y salvaguardar los datos bajo su custodia

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó este martes que ha detectado un incidente de seguridad de la información en sus sistemas.

Como medida estrictamente preventiva, la institución tomó la decisión de suspender temporalmente todos sus servicios y plataformas tecnológicas hasta nuevo aviso.

A través de un comunicado oficial, la entidad detalló que la situación ya está siendo evaluada por sus áreas técnicas y administrativas correspondientes.

Asimismo, confirmaron la activación inmediata de los protocolos internos de respuesta a incidentes, los cuales incluyen labores de contención, análisis y el fortalecimiento de los controles informáticos.

El objetivo principal de estas acciones es determinar el alcance real de lo sucedido y salvaguardar los datos bajo su custodia.

Sin indicios

La UAF enfatizó que, hasta el momento, no existen indicios de que información sensible o clasificada haya sido comprometida.

No obstante, aclararon que las investigaciones y las verificaciones técnicas continúan en pleno desarrollo para asegurar la total integridad de los sistemas antes de su reactivación.

La institución reiteró su compromiso con la transparencia y la protección de la información que administra en el ejercicio de sus funciones.

De igual forma, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente mediante los canales institucionales autorizados, por donde se emitirá de manera exclusiva cualquier comunicación oficial posterior sobre este caso.

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