Reunión con la bancada de CD: Mulino advierte que vetó proyectos de ley por ser inconstitucionales

El presidente José Raúl Mulino sostuvo este martes 30 de junio una reunión con la bancada de diputados del partido Cambio Democrático (CD) para abordar temas de interés nacional y coordinar acciones legislativas orientadas al beneficio de la población.

La reunión con los diptuados se produce un día antes del comienzo del nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.

Con es escenario la bancada de CD tiene como candidata a la presidencia de la Asamblea Nacional a la diputada Shirley Castañedas.

Durante el encuentro, Mulino expresó su preocupación por la cantidad de proyectos de ley que ha debido vetar durante su administración debido a que, según explicó, son incompatibles con la Constitución, las normas vigentes o los parámetros fiscales del Estado.

Mulino señaló la importancia de que las iniciativas legislativas cuenten con un sustento legal y técnico antes de su aprobación, con el fin de evitar objeciones por parte del Órgano Ejecutivo.

Por su parte, la bancada de CD manifestó su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la imagen de la Asamblea Nacional mediante mejoras en el trabajo legislativo.

Los diputados indicaron que trabajarán para aumentar la asistencia a las comisiones legislativas y respaldar proyectos de ley que cuenten con un sustento legal y social.

La reunión forma parte de los encuentros que mantiene el Ejecutivo con las distintas fuerzas políticas para analizar asuntos de interés nacional y el desarrollo de la agenda legislativa, recordó la Dirección de Información del Estado.