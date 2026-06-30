Terremotos en Venezuela: aumentan a 1.943 los fallecidos y continúan las labores de rescate

El balance oficial de fallecidos por los terremotos en Venezuela aumentó este martes 30 de junio a 1.943, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a través de un mensaje difundido por la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, Rodríguez informó que el número de heridos ascendió a 10.571 y señaló que se han registrado 689 réplicas. Agregó que, desde el pasado 28 de junio, ha disminuido tanto la cantidad de sismos secundarios como su magnitud.

”Ese día tuvimos 86 réplicas. (...) Eso no quiere decir que se ha disipado el riesgo. En el momento en que desaparezca la amenaza, lo haremos saber”, afirmó el jefe del Parlamento venezolano.

Las cifras oficiales podrían representar un subregistro considerable, ya que los expertos en respuesta a desastres consideran que la verdadera magnitud de la tragedia tardará varias semanas en conocerse.

La estimación más reciente sobre el posible alcance real del desastre corresponde al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que proyecta que el número de fallecidos podría superar los 10.000, tomando como referencia la magnitud de los terremotos, la densidad poblacional y las características de la infraestructura de las zonas afectadas.

A medida que pasan los días, se desvanece la esperanza de encontrar nuevos sobrevivientes entre los escombros. Sin embargo, continúan registrándose rescates milagrosos gracias al trabajo de equipos especializados procedentes de países como España, Colombia, Ecuador y El Salvador, entre otros.