Más de 450 afectados por norovirus en Chiriquí; autoridades mantienen investigación

El brote de enfermedades gastrointestinales registrado en la provincia de Chiriquí continúa en aumento. Las autoridades de salud informaron este martes que cerca de 450 personas han recibido atención médica en hospitales y policlínicas del Ministerio de Salud (Minsa) y de la Caja de Seguro Social (CSS), principalmente en el distrito de David.

La cifra representa un incremento considerable respecto al reporte emitido durante las primeras horas del día, cuando se contabilizaban alrededor de 150 pacientes con síntomas como diarrea, vómitos y otros malestares gastrointestinales.

Aunque la investigación epidemiológica sigue en curso, las autoridades aclararon que hasta el momento no existe evidencia que vincule el brote con el agua potable.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que los análisis realizados en las tomas de captación, la planta potabilizadora y la red de distribución cumplen con los parámetros establecidos para el consumo humano.

La entidad también desmintió publicaciones que circulan en redes sociales sobre la supuesta presencia de caballos en las fuentes de captación de agua, asegurando que esa información es falsa.

Durante la mañana, los servicios de urgencias del Hospital Regional Rafael Hernández, la Policlínica Gustavo A. Ross y el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía registraron una alta afluencia de pacientes, situación que también generó largas filas en farmacias del distrito de David.

Mientras se determina el origen del brote, el Ministerio de Salud recomendó a los padres de familia no enviar a clases a los niños que presenten diarrea, vómitos o cualquier síntoma gastrointestinal, debido a la facilidad con la que el virus puede transmitirse entre las personas.

Las autoridades también pidieron a la población evitar acudir directamente a los hospitales cuando los síntomas sean leves, con el fin de no saturar los servicios de urgencias.

Explicaron que el tratamiento inicial consiste principalmente en mantener una adecuada hidratación mediante el consumo de suero oral y recomendaron acudir primero a los centros de salud y policlínicas.

La investigación epidemiológica continúa con análisis ambientales y de laboratorio para identificar el origen del brote y determinar las medidas necesarias para controlar la propagación de la enfermedad.

Mientras tanto, las autoridades reiteraron el llamado a reforzar el lavado frecuente de manos, manipular adecuadamente los alimentos y mantener las medidas de higiene para reducir el riesgo de contagio.