Alerta en Chiriquí por aumento de casos de vómitos y diarrea en varios hospitales

Los servicios de urgencias de varios centros hospitalarios de Chiriquí registraron un incremento considerable de pacientes con síntomas gastrointestinales, principalmente vómitos y diarrea, y ha encendido las alertas en la población.

La mayor afluencia de personas comenzó a registrarse durante la noche del lunes 29 de junio y la madrugada de este martes 30, lo que provocó una fuerte demanda de atención en la Policlínica Gustavo A. Ross de David, el Hospital Regional Rafael Hernández y el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía.

Según información difundida por TVN Noticias, decenas de ciudadanos abarrotaron farmacias enen busca de medicamentos para aliviar los malestares. El medio señaló que algunos residentes relacionan el aumento de estos casos con el consumo de agua de los grifos, por lo que médicos y cuidadanos piden iniciar investigaciones al Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Ante esta posibilidad, médicos han recomendado, hervir el agua antes de consumirla mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.

El Ministerio de Salud no había emitido un comunicado oficial sobre las causas de este incremento de casos ni sobre posibles medidas preventivas para la población.