Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 30 de junio

Panamá tendrá este martes 30 de junio condiciones típicas de la <b>temporada lluviosa debido a una atmósfera condicionalmente inestable,</b> informó el I<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">nstituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).</a>Durante la mañana, tanto en la vertiente del Caribe como en la del Pacífico predominarán los cielos despejados a parcialmente nublados, sin lluvias de importancia.Sin embargo, para la tarde y la noche aumentará la nubosidad y se <b>prevén aguaceros aislados con actividad eléctrica en sectores de Panamá Centro, Norte, Este y Oeste</b>, además de<b>l Golfo de Panamá y la provincia de Darién.</b>En el Caribe, las lluvias serán más aisladas y de menor intensidad, concentrándose principalmente en áreas de la comarca <b>Guna Yala y la provincia de Colón.</b>Las temperaturas mínimas oscilarán entre los <b>20 °C y 26 °C</b>, mientras que las máximas alcanzarán entre <b>30 °C y 35 °C</b>.Además, los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se ubicarán entre <b>altos y extremos</b> durante la mañana y la tarde en ambas vertientes del país, por lo que se aconseja limitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección adecuada.