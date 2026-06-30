Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 30 de junio

Panamá tendrá este martes 30 de junio condiciones típicas de la temporada lluviosa debido a una atmósfera condicionalmente inestable, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Durante la mañana, tanto en la vertiente del Caribe como en la del Pacífico predominarán los cielos despejados a parcialmente nublados, sin lluvias de importancia.

Sin embargo, para la tarde y la noche aumentará la nubosidad y se prevén aguaceros aislados con actividad eléctrica en sectores de Panamá Centro, Norte, Este y Oeste, además del Golfo de Panamá y la provincia de Darién.

En el Caribe, las lluvias serán más aisladas y de menor intensidad, concentrándose principalmente en áreas de la comarca Guna Yala y la provincia de Colón.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 20 °C y 26 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 30 °C y 35 °C.

Además, los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se ubicarán entre altos y extremos durante la mañana y la tarde en ambas vertientes del país, por lo que se aconseja limitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección adecuada.