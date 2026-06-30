‘Solo quiero encontrarlas’: el duelo atrapado bajo los escombros

Pero no encontró una puerta ni un cuerpo. Encontró una tela blanca, cubierta por flores negras. Estaba tendida sobre el concreto pulverizado como si el viento la hubiera depositado allí con una delicadeza imposible para un lugar donde todo había sido destruido por la violencia.Laura la reconoció inmediatamente. Meses atrás había sido ella quien la llevó hasta ese apartamento.Su tía había sido modista durante toda la vida y también su maestra. <b>Fue ella quien le enseñó a distinguir las texturas con los dedos, a entender que una costura bien hecha podía durar décadas y que las telas también guardaban historias.</b>Cuando comenzó a envejecer, Laura le regaló varias piezas para que siguiera cosiendo. No para trabajar. Para mantenerse viva haciendo aquello que más amaba.Aquella tela era una de ellas. No podía pertenecer a nadie más. Fue entonces cuando no hizo falta que nadie pronunciara una palabra, un funcionario, una lista de fallecidos o una llamada oficial.A veces la muerte no llega en forma de noticia. Llega convertida en un objeto que solo una persona en el mundo sería capaz de reconocer. <b>'Ahí entendí que ellas seguían debajo', contó.</b>Los vigilantes del edificio le explicaron que el segundo terremoto había llegado apenas segundos después del primero y que casi nadie había alcanzado a bajar. Que las posibilidades eran mínimas.<b>Pero cuando el amor todavía no está listo para aceptar la muerte, la razón pierde cualquier discusión.</b>Laura gritó. Como si la voz pudiera atravesar toneladas de concreto. Como si todavía existiera un rincón donde la esperanza pudiera esconderse.