‘Vamos no solo es bueno para poner votos’, últimos matraqueos en la Asamblea

Queda un día para el primero de julio y la elección de un nuevo presidente de la Asamblea Nacional. La diputada Shirley Castañeda, del oficialista Realizando Metas, se perfila como la favorita mientras la Coalición Vamos se reúne con las bancadas opositoras y saca la calculadora esperando dar vuelta al cálculo político.

Se necesitan por lo menos 36 votos para obtener mayoría en el pleno legislativo y asegurar la elección como presidente de la Asamblea Nacional en el próximo período legislativo.

Por el momento, en el tablero se perfila Castañeda como candidata del oficialismo. Con los votos de su partido, sumados a los del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD) y la Bancada Mixta, sumaría más de 40 votos.

Para cambiar este resultado sería necesario que el PRD apoyará un candidato opositor, o postulara el suyo propio. Otra alternativa sería “voltear” los votos de diputados de CD.

Este lunes 29 de junio la tónica en la Asamblea fueron reuniones y negociaciones. Los diputados de Vamos se reunieron desde horas de la mañana con miembros de la bancada Seguimos. A la reunión, que se llevó a cabo en el despacho de la diputada Grace Hernández, asistieron también los diputados panameñistas José Luis Varela y Francisco Brea.

“Se está buscando reforzar ese bloque opositor que el año pasado logró liderar la junta directiva de la Asamblea. Estamos utilizando los mismos canales, hablando con sus jefes de bancada, sumando a todos los diputados que quieran integrarse a esas reuniones y yo creo que la intención es clara, los números siguen sumando a poder fortalecer ese bloque opositor para que nuevamente esta fracción de partidos nuevos, la banca independiente, el Panameñismo, puedan llegar a mantener esa presidencia de la Asamblea. No necesariamente manteniendo las figuras que hemos visto en esa junta directiva, pero sí parte del bloque opositor”, manifestó el diputado de Seguimos, José Pérez Barboni. “La idea es sacar un candidato que pueda lograr ese consenso y por eso ahora estamos a la espera de otras reuniones individuales que se están dando por parte de las bancadas y una vez culminen esas reuniones individuales podremos tener con más certeza los números que nos permitirán decirle a las otras bancadas que todavía están en duda si apoyar al bloque opositor o a la nómina oficialista de la diputada Castañeda, ver cuál sería el escenario entonces con los números más reales”, acotó.

Barboni asegura que se están haciendo acercamientos con el CD y PRD.

Sin embargo, fuentes legislativas compartieron con La Estrella de Panamá que el PRD no ha respondido a los acercamientos de Vamos, y que todo parece indicar que votarán en línea con el oficialismo.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, también se ha reunido con distintas bancadas legislativas en los últimos meses, incluyendo PRD, CD, Panameñismo y RM. El mandatario asegura que respeta la separación de poderes y que no tiene “ninguna objeción personal” frente a las distintas candidaturas.

Lo cierto es que fue luego de la reunión con su partido que se definió claramente la candidatura de Castañeda sobre Luis Eduardo Camacho. Ambas son figuras muy cercanas también al expresidente Ricardo Martinelli, por lo que una presidencia de Castañeda representaría una pieza clave en Panamá para el exmandatario asilado en Colombia.

El líder de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga, no suelta nombres aún de candidatos y asegura que, contrario a los reportes, sí hay diputados del PRD que contestan sus llamadas.

Entre los posibles escenarios para Vamos se encuentra apoyar la reelección del panameñista Jorge Herrera o ir con candidato propio. Múltiples fuentes dentro de la Asamblea afirman que hay un bloque de 5 diputados de Vamos que se oponen a apoyar nuevamente a Herrera y que este es uno de los principales puntos de fricción.

Zúñiga no descarta que Vamos vaya con candidato propio y responde a las proyecciones que ya colocan a Castañeda como ganadora. “Eso mismo lo decían el año pasado y se volteó la tortilla.

Así que vamos a ver. Hay confianza, hay confianza y como todo, hay que hacer el trabajo, hay que buscar las conversaciones y eso es lo que se tiene que hacer. No hay que tenerle miedo a conversar”, aseguró Zúñiga.

Zúñiga y otros diputados han abiertamente dicho que Herrera no cumplió con los compromisos adquiridos con ellos a cambio de su respaldo en el período pasado, el principal siendo las reformas al reglamento interno de la Asamblea.

Janine Prado dejó claro que el papel de Vamos no es solo poner votos para otros partidos. “El año pasado depusimos intereses personales en favor de una candidatura que parecía reuniría los votos y creo que en este caso nosotros igual hemos estado abiertas a todas las conversaciones con todas las bancadas o con todos aquellos que han querido conversar con nosotros en este caso. Pero Vamos no sólo es bueno para poner los votos, debe ser también para ser considerado en estos tipos de liderazgo, empezar a aportar en positivo, a cambiar la imagen de la Asamblea Nacional”, concluyó.