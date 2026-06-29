Sector artesanal prevé superar los $1.3 millones en ventas en feria nacional

Más que preservar tradiciones, el sector artesanal panameño se ha convertido en un generador de ingresos para cientos de familias y en un componente de la economía nacional. Para la Feria Nacional de Artesanías este año, la expectativa es superar la derrama económica de $1.3 millones registrada en la edición anterior, una meta que refleja el creciente peso económico de una actividad que combina patrimonio, emprendimiento y producción local. La proyección fue anunciada por la ministra de Cultura, Maruja Herrera, quien explicó que el Gobierno espera que la mayor duración del evento y la participación récord de artesanos permitan incrementar el volumen de ventas alcanzado el año pasado. “El año pasado se logró una derrama económica de $1.3 millones, lo cual es bastante. Este año esperamos superar las expectativas con dos días más de intenso trabajo. Además, desde el Ministerio de Cultura transportamos a la capital a 700 artesanos”, manifestó. La ministra destacó que esta edición marca un hecho histórico al reunir, por primera vez en los 46 años del evento, a 700 artesanos, quienes ocuparán la totalidad de los espacios disponibles en el Centro de Convenciones Atlapa. La funcionaria señaló que el objetivo del Ministerio no se limita a promover la identidad cultural del país, sino también a fortalecer la capacidad comercial del sector artesanal para que represente una mayor fuente de ingresos para quienes viven de este oficio. “Queremos incorporar herramientas de inteligencia artificial que sirvan de apoyo para las ventas. Además, necesitamos que la Dirección Nacional de Industrias Creativas fortalezca la parte comercial para que las ventas aumenten, se reduzca el regateo y podamos llevar la mejor artesanía de Panamá al mundo”, sostuvo. Añadió que el Gobierno busca contar con indicadores que permitan cuantificar el impacto económico de la actividad artesanal. “El presidente José Raúl Mulino desea que contemos con mejores estadísticas para conocer cómo emprende la artesanía y cuál es el aporte real del artesano al producto interno bruto (PIB) del país. Lo que no se mide, no se conoce, y esta actividad nos permitirá obtener información valiosa para fortalecer las políticas públicas”, afirmó.

Un oficio que sostiene hogares

Detrás de cada pieza artesanal existe una cadena de trabajo que durante todo el año genera ingresos para cientos de familias panameñas. Así lo describió Elvia Madrid, artesana dedicada a la elaboración de empanadas, jaleas, queso de leche, bolitas de tamarindo y otros productos tradicionales, quien explicó que la actividad artesanal ha acompañado toda su vida. “La artesanía es de lo que hemos vivido desde que nací. Nací con un padre artesano y fui educada por él en este oficio. Es algo generacional, una tradición familiar. Para nosotros es mucho más que venir a una feria; es un modo de vida que hemos cultivado y que esperamos seguir transmitiendo a las próximas generaciones”, expresó. Para Madrid, estos espacios representan la principal oportunidad para comercializar sus productos y fortalecer la economía familiar. “Es uno de los eventos más importantes y la mejor vitrina para ofrecer lo mejor que produce cada artesano de Panamá”, indicó.

Emprender desde la producción artesanal

La actividad artesanal también ha permitido el surgimiento de pequeños emprendimientos que encuentran en estos espacios un mercado para crecer. Una de esas iniciativas es Fusion Fruits, emprendimiento de Elvia Meneses, quien produce jugos naturales sin azúcar, químicos ni preservantes. “Aparte de vender un producto, ofrecemos salud con productos cien por ciento naturales”, señaló. Meneses confía en que la alta asistencia de visitantes permita dinamizar las ventas durante los días de actividad. “Esperamos vivir un fin de semana espectacular, con mucho movimiento comercial. Damos la bienvenida a este lanzamiento e invitamos a todos a celebrar y disfrutar juntos”, manifestó.

Abrir nuevos mercados

El impacto económico también alcanza a los artesanos de los pueblos indígenas, quienes encuentran en estos espacios una oportunidad para ampliar la comercialización de sus productos. La artesana emberá Leidis Dogirama destacó el respaldo brindado por el Ministerio de Cultura para proyectar el trabajo de las comunidades originarias. “Estamos muy contentos por esta oportunidad que nos está dando el Ministerio de Cultura de poder visibilizar nuestras artesanías”, afirmó. Su expectativa es que las ventas permitan abrir nuevos mercados para sus creaciones. “Esperamos, obviamente, vender más y lograr que nuestras artesanías y nuestra cultura puedan llegar a más mercados internacionales”, expresó.

Economía, cultura y desarrollo

La ministra Herrera subrayó que la actividad artesanal tiene un valor económico que trasciende la venta de piezas elaboradas a mano, ya que sostiene el trabajo de cientos de familias y preserva conocimientos transmitidos de generación en generación. “Es un espacio de encuentro, orgullo y dignidad, pero también un impulso real para la economía de cientos de familias que durante todo el año trabajan para ofrecer lo mejor de su talento. Cada creación sostiene sus hogares y mantiene viva la esencia de nuestros ancestros”, afirmó. La funcionaria agregó que el fortalecimiento del sector pasa por impulsar su competitividad sin perder su esencia. “Invito a todos los panameños a apoyar el trabajo de nuestros artesanos. La artesanía no puede ser totalmente industrial; esa no es su naturaleza. Sin embargo, sí debe fortalecerse comercialmente para generar mayores oportunidades de desarrollo para quienes viven de este oficio”, concluyó. Con una meta superior a los $1.3 millones en ventas y una participación histórica de 700 artesanos, el sector artesanal apuesta este año por consolidarse como una actividad que, además de preservar el patrimonio cultural panameño, aporta empleo, dinamiza las economías familiares y fortalece el emprendimiento nacional.

Elvia Madrid Artesana La artesanía es de lo que hemos vivido desde que nací. Nací con un padre artesano y fui educada por él en este oficio. Es algo generacional, una tradición familiar. Para nosotros es mucho más que venir a una feria; es un modo de vida que hemos cultivado...”,