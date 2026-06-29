Sector artesanal prevé superar los $1.3 millones en ventas en feria nacional

El impacto económico también alcanza a los artesanos de los pueblos indígenas, quienes encuentran en estos espacios una oportunidad para ampliar la comercialización de sus productos.La artesana emberá Leidis Dogirama destacó el respaldo brindado por el Ministerio de Cultura para proyectar el trabajo de las comunidades originarias.'Estamos muy contentos por esta oportunidad que nos está dando el Ministerio de Cultura de poder visibilizar nuestras artesanías', afirmó.Su expectativa es que las ventas permitan abrir nuevos mercados para sus creaciones.'Esperamos, obviamente, vender más y lograr que nuestras artesanías y nuestra cultura puedan llegar a más mercados internacionales', expresó.