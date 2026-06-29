Panamá propone ampliar vínculos del Mercosur con Japón

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, planteó este lunes 29 de junio una agenda centrada en el fortalecimiento de la democracia, la modernización del comercio y la apertura de Mercosur hacia nuevos socios estratégicos, durante su intervención en la LXVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC), celebrada en el marco del bloque regional.En su discurso ante los Estados Partes y Asociados del Mercosur, el canciller afirmó que la integración regional debe traducirse en beneficios concretos para la población y no limitarse únicamente a declaraciones políticas.'Panamá participa en esta reunión convencida de que la integración regional debe trascender los discursos y traducirse en beneficios concretos para nuestros ciudadanos', sostuvo.Martínez-Acha señaló que América Latina enfrenta un escenario marcado por la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, los cambios en las cadenas globales de suministro, las tensiones geopolíticas y el cambio climático, desafíos que, dijo, requieren una respuesta conjunta de los países de la región.