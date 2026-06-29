Damnificados de San Felipe: sobrevivieron al fuego y ahora esperan no ser olvidados

Según el residente, <b>representantes del Ministerio de Vivienda ya se reunieron con las familias y les prometieron alternativas habitacionales</b>, aunque él prefiere esperar resultados antes que compromisos.<i>'Prometen y prometen, pero nunca cumplen. Vamos a ver hasta dónde extienden la mano'</i>, sostuvo.No todos comparten ese escepticismo. <b>Jessibel Cajar, otra de las damnificadas, asegura mantener la esperanza</b>. Aunque ella no se encontraba en casa cuando comenzó el incendio, <b>su esposo y sus hijos estuvieron entre los últimos en abandonar el edificio antes de que las llamas terminaran por derribarlo</b>.<i>'Yo dejo todo en manos de Dios. Sé que él no abandona a sus hijos y vamos a salir adelante como familia'</i>, concluyó.