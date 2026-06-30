Seguimos postulará a Betserai Richards para la Presidencia de la Asamblea Nacional

La Bancada Seguimos anunció este martes 30 de junio la postulación del diputado <b>Betserai Richards</b> como candidato a la Presidencia de la Asamblea Nacional para el período legislativo <b>2026-2027</b>, con la promesa de impulsar 'un liderazgo basado en la independencia, la transparencia, el diálogo y la construcción de consensos en beneficio del país'.A través de un comunicado dirigido al país, la bancada señaló que la candidatura busca fortalecer la institucionalidad del Órgano Legislativo y promover la fiscalización responsable.'Esta candidatura representa una visión de Asamblea enfocada en fortalecer la institucionalidad, fiscalizar con responsabilidad y promover una agenda legislativa que priorice la reactivación económica, la generación de empleo, el apoyo a los emprendedores y el bienestar de todos los panameños', señalaron.La bancada afirmó que la propuesta recoge los principios del <b>Movimiento Otro Camino (MOCA)</b>, promoviendo una política donde el mérito y la ética prevalezcan sobre las prácticas que, según señala el comunicado, han afectado al país. 'Es una visión que recoge el mismo espíritu del Movimiento Otro Camino: una política donde el mérito y la ética prevalezcan sobre las prácticas que tanto daño le han hecho al país', añadieron.Asimismo, hicieron un llamado a todas las bancadas legislativas para construir una mayoría sustentada en el interés nacional, el respeto y la transparencia.'Hacemos un llamado a todas las bancadas a construiruna mayoría sustentada en el interés nacional, el respeto y la transparencia, demostrando que es posible unir esfuerzos para ofrecer resultados concretos a la ciudadanía y responder a los desafíos que enfrenta Panamá', concluye el comunicado.La elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional se realizará mañana miércoles <b>1 de julio</b>, cuando los diputados escogerán a las autoridades que dirigirán el Legislativo durante el período 2026-2027.