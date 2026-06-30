Seguimos postulará a Betserai Richards para la Presidencia de la Asamblea Nacional

La Bancada Seguimos anunció este martes 30 de junio la postulación del diputado Betserai Richards como candidato a la Presidencia de la Asamblea Nacional para el período legislativo 2026-2027, con la promesa de impulsar “un liderazgo basado en la independencia, la transparencia, el diálogo y la construcción de consensos en beneficio del país”.

A través de un comunicado dirigido al país, la bancada señaló que la candidatura busca fortalecer la institucionalidad del Órgano Legislativo y promover la fiscalización responsable.

”Esta candidatura representa una visión de Asamblea enfocada en fortalecer la institucionalidad, fiscalizar con responsabilidad y promover una agenda legislativa que priorice la reactivación económica, la generación de empleo, el apoyo a los emprendedores y el bienestar de todos los panameños”, señalaron.

La bancada afirmó que la propuesta recoge los principios del Movimiento Otro Camino (MOCA), promoviendo una política donde el mérito y la ética prevalezcan sobre las prácticas que, según señala el comunicado, han afectado al país. “Es una visión que recoge el mismo espíritu del Movimiento Otro Camino: una política donde el mérito y la ética prevalezcan sobre las prácticas que tanto daño le han hecho al país”, añadieron.

Asimismo, hicieron un llamado a todas las bancadas legislativas para construir una mayoría sustentada en el interés nacional, el respeto y la transparencia.

”Hacemos un llamado a todas las bancadas a construiruna mayoría sustentada en el interés nacional, el respeto y la transparencia, demostrando que es posible unir esfuerzos para ofrecer resultados concretos a la ciudadanía y responder a los desafíos que enfrenta Panamá”, concluye el comunicado.

La elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional se realizará mañana miércoles 1 de julio, cuando los diputados escogerán a las autoridades que dirigirán el Legislativo durante el período 2026-2027.