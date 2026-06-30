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Política

Seguimos postulará a Betserai Richards para la Presidencia de la Asamblea Nacional

La bancada afirmó que la propuesta recoge los principios del Movimiento Otro Camino (MOCA).
La bancada afirmó que la propuesta recoge los principios del Movimiento Otro Camino (MOCA). Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Deborah Peña
  • 30/06/2026 08:25
A través de un comunicado dirigido al país, la bancada señaló que la candidatura busca fortalecer la institucionalidad del Órgano Legislativo.

La Bancada Seguimos anunció este martes 30 de junio la postulación del diputado Betserai Richards como candidato a la Presidencia de la Asamblea Nacional para el período legislativo 2026-2027, con la promesa de impulsar “un liderazgo basado en la independencia, la transparencia, el diálogo y la construcción de consensos en beneficio del país”.

A través de un comunicado dirigido al país, la bancada señaló que la candidatura busca fortalecer la institucionalidad del Órgano Legislativo y promover la fiscalización responsable.

”Esta candidatura representa una visión de Asamblea enfocada en fortalecer la institucionalidad, fiscalizar con responsabilidad y promover una agenda legislativa que priorice la reactivación económica, la generación de empleo, el apoyo a los emprendedores y el bienestar de todos los panameños”, señalaron.

La bancada afirmó que la propuesta recoge los principios del Movimiento Otro Camino (MOCA), promoviendo una política donde el mérito y la ética prevalezcan sobre las prácticas que, según señala el comunicado, han afectado al país. “Es una visión que recoge el mismo espíritu del Movimiento Otro Camino: una política donde el mérito y la ética prevalezcan sobre las prácticas que tanto daño le han hecho al país”, añadieron.

Asimismo, hicieron un llamado a todas las bancadas legislativas para construir una mayoría sustentada en el interés nacional, el respeto y la transparencia.

”Hacemos un llamado a todas las bancadas a construiruna mayoría sustentada en el interés nacional, el respeto y la transparencia, demostrando que es posible unir esfuerzos para ofrecer resultados concretos a la ciudadanía y responder a los desafíos que enfrenta Panamá”, concluye el comunicado.

La elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional se realizará mañana miércoles 1 de julio, cuando los diputados escogerán a las autoridades que dirigirán el Legislativo durante el período 2026-2027.

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