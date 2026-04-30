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Mulino dialoga con diputados PRD sobre temas clave

Durante el encuentro en el Palacio de las Garzas, el Ejecutivo abordó la situación minera y futuras reformas políticas y económicas.
Durante el encuentro en el Palacio de las Garzas, el Ejecutivo abordó la situación minera y futuras reformas políticas y económicas. Cedida
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 30/04/2026 11:39
El presidente José Raúl Mulino inició una ronda de reuniones políticas con las bancadas legislativas para buscar consensos sobre proyectos clave

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este miércoles 29 de abril una reunión con la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en el Palacio de las Garzas, como parte de una serie de acercamientos políticos con las distintas fuerzas representadas en la Asamblea Nacional.

Aunque el encuentro inició bajo un tono protocolar, la conversación derivó hacia algunos de los temas más sensibles de la agenda nacional: el proyecto de Río Indio, la situación minera, la ley de sustancia económica, las reformas electorales y el ambiente político entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La reunión se realizó en el Salón Paz y contó con la presencia de ministros como Juan Carlos Orillac, Javier Martínez Acha y Felipe Chapman.

Según el diputado Raúl Pineda uno de los diputados presentes, el mandatario mostró una actitud conciliadora y enfocada en construir acuerdos. “No vi un presidente confrontativo. Lo vi conciliador, preocupado por el país y buscando consensos”, relató el diputado tras finalizar el encuentro.

Uno de los temas centrales fue el proyecto de Río Indio, vinculado al abastecimiento de agua y al futuro del Canal de Panamá. De acuerdo con la versión ofrecida, Mulino reconoció la importancia de la iniciativa, pero dejó claro que no impulsará decisiones sin respaldo social. “Dijo que si no había consensos y diálogo con las comunidades, él no quería cargar con el peso de tener que mandar a la Policía”, explicó Pineda. El mandatario también pidió a los diputados estudiar a profundidad el proyecto y participar en futuras conversaciones sobre el tema.

Otro de los asuntos abordados fue la discusión de la ley de sustancia económica, considerada una de las exigencias pendientes para que Panamá salga de listas discriminatorias de la Unión Europea. Según el diputado consultado, Mulino admitió que se trata de un proyecto complejo y políticamente delicado, pero insistió en que el país necesita avanzar para mejorar su posición internacional y atraer inversiones. Durante la reunión, el presidente mencionó que entidades bancarias y empresas navieras europeas observan con atención las decisiones regulatorias del país. “Él dijo que no era una ley fácil y que no quería imponer nada, pero sí explicar la importancia que tiene para Panamá”, señaló el diputado.

La situación minera también apareció en la conversación. De acuerdo con la fuente legislativa, Mulino comentó que los trabajos de procesamiento de material remanente en la mina generaron cerca de mil empleos y movimiento económico en la zona. Además, adelantó que en los próximos meses podría presentarse una propuesta relacionada con el futuro de la actividad minera en Panamá, aunque aclaró que el tema todavía se encuentra en análisis. Según lo expresado durante la reunión, la eventual propuesta contemplaría una participación estatal distinta al modelo anterior y requeriría resolver primero los arbitrajes y demandas internacionales pendientes. “Dijo que había que cerrar los arbitrajes y analizar el tema con responsabilidad como país”, explicó uno de los diputados presentes.

Mulino dialoga con diputados PRD sobre temas clave

El mandatario también pidió a los diputados participar en futuras jornadas de trabajo antes de fijar posiciones definitivas sobre el tema minero. Según la fuente, Mulino insistió en que la eventual reapertura de la actividad podría generar entre 20 mil y 40 mil empleos directos e indirectos, aunque evitó profundizar más hasta que exista una propuesta más madura.

Durante la reunión también se habló sobre el funcionamiento del sistema político y el papel de la Asamblea Nacional. Mulino se refirió a los vetos presidenciales aplicados recientemente a varios proyectos de ley y sostuvo que algunos generan expectativas que luego no resultan viables ni jurídica ni económicamente. El presidente adelantó además que próximamente iniciará la discusión de reformas electorales, proceso en el que, según dijo, deberá involucrarse toda la sociedad.

Otro tema mencionado fue la fallida discusión del proyecto relacionado con etanol. Según los diputados presentes, Mulino consideró correcta la decisión de retirar temporalmente la iniciativa debido a cuestionamientos y suspicacias surgidas durante el debate público. No obstante, dejó abierta la posibilidad de retomarla más adelante bajo un esquema de mayor consenso y mejor comunicación. “Dijo que el tema se manejó con medias verdades y suspicacias, y que si vuelve debe hacerse con más consenso”, relató uno de los asistentes.

La reunión con el PRD forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para acercarse a las distintas bancadas legislativas. El lunes, Mulino recibió a diputados de Realizando Metas y, según fuentes legislativas, también prevé encuentros con otras fuerzas políticas como Cambio Democrático y la coalición Vamos. El encuentro con el PRD reunió a casi toda la bancada, con excepción del diputado conocido como “Bolota”.

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