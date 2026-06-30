Terremotos en Venezuela dejan víctimas de al menos siete nacionalidades y cientos de extranjeros desaparecidos

La cadena estatal china <b>CCTV</b>, citando información de la embajada en <b>Caracas</b>, confirmó la muerte de <b>siete ciudadanos chinos</b>. La representación diplomática exhortó a sus nacionales a mantenerse alerta ante posibles réplicas y otros riesgos derivados de la emergencia.<b>Brasil </b>informó el fallecimiento de <b>dos ciudadanos brasileños</b>, un hombre y una mujer. La Cancillería anunció que brindará asistencia consular a sus familiares.Por su parte, <b>Chile </b>confirmó la muerte de <b>tres ciudadanos chilenos</b> y señaló que mantiene contacto permanente con las familias afectadas para ofrecer orientación y acompañamiento.