Terremotos en Venezuela dejan víctimas de al menos siete nacionalidades y cientos de extranjeros desaparecidos

La tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela esta semana sigue cobrando dimensión internacional. El más reciente balance oficial eleva a casi 1.500 el número de fallecidos y confirma que entre las víctimas hay ciudadanos de al menos siete nacionalidades, mientras cientos de extranjeros continúan desaparecidos. Las autoridades de varios países mantienen activos sus mecanismos de asistencia consular y coordinan labores con los equipos de emergencia desplegados en Venezuela para localizar a sus nacionales.

Portugal y España, los países más afectados

Portugal informó que 28 ciudadanos portugueses o descendientes de lusos perdieron la vida en los sismos, mientras 85 personas permanecen desaparecidas, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores. España también figura entre los países con mayor número de afectados. El Ministerio de Asuntos Exteriores español reportó al menos 17 fallecidos y 150 desaparecidos. Además, las autoridades indicaron que 12 ciudadanos españoles permanecen localizados bajo los escombros, donde continúan concentrándose los esfuerzos de búsqueda y rescate. Datos del Ministerio de Migraciones señalan que 147.000 españoles residían en Venezuela al inicio de este año.

Fallecidos de otros cinco países

La cadena estatal china CCTV, citando información de la embajada en Caracas, confirmó la muerte de siete ciudadanos chinos. La representación diplomática exhortó a sus nacionales a mantenerse alerta ante posibles réplicas y otros riesgos derivados de la emergencia. Brasil informó el fallecimiento de dos ciudadanos brasileños, un hombre y una mujer. La Cancillería anunció que brindará asistencia consular a sus familiares. Por su parte, Chile confirmó la muerte de tres ciudadanos chilenos y señaló que mantiene contacto permanente con las familias afectadas para ofrecer orientación y acompañamiento.

También hubo víctimas de Uruguay e Italia