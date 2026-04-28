Mulino se reúne con bancada de Realizando Metas para evaluar agenda nacional

El presidente José Raúl Mulino sostuvo este martes 28 de abril un encuentro con la bancada de diputados del oficialista partido Realizando Metas, con el objetivo de evaluar temas de interés nacional y dar seguimiento a proyectos prioritarios.

Durante la reunión, Mulino y los diputados analizaron el estado de iniciativas orientadas a atender problemas sociales en Panamá, entre ellas el acceso al agua potable, la rehabilitación de carreteras y el respaldo a sectores productivos como el agropecuario.

El encuentro también sirvió para revisar las acciones que impulsa el Gobierno frente al impacto del alto costo del combustible, en medio de la crisis internacional que ha presionado los precios.

De acuerdo con lo informado, estas medidas buscan mitigar los efectos económicos en la población y garantizar la continuidad de proyectos que contribuyan al desarrollo del país.

La reunión forma parte de la agenda de coordinación entre el Ejecutivo y la bancada oficialista.