Mulino se reúne con la bancada del partido Cambio Democrático

El presidente José Raúl Mulino se reunió esta martes 17 de marzo con la bancada de diputados del Cambio Democrático (CD), con el objetivo de evaluar proyectos clave orientados a atender problemáticas comunitarias en distintas regiones del país.

Durante el encuentro, se abordaron prioridades como la mejora del servicio de agua potable, la rehabilitación de carreteras y el fortalecimiento de la infraestructura en hospitales, centros médicos y escuelas, además de otras obras actualmente en ejecución, informó la Dirección de Información del Estado.

Los diputados de CD destacaron la gestión de Mulino en la atención de las necesidades ciudadanas, así como en el combate a delitos como el narcotráfico y el hurto pecuario, subrayando avances en materia de seguridad.

En la reunión también participó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien junto al jefe de Estado presentó un informe detallado del plan de acción enfocado en resolver la crisis de agua potable en la región de Azuero.

Según el comunicado, la administración Mulino está destinando recursos para garantizar el suministro continuo de agua en las comunidades más afectadas, con el objetivo de ofrecer una solución en el menor tiempo posible.

Por su parte, la bancada reiteró su disposición de respaldar las acciones del Ejecutivo y reafirmó su apoyo a la gobernabilidad del país.