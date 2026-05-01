Sindicatos conmemoran el 1 de mayo en Colón con reclamos al Gobierno

COLÓN. Con un llamado al Gobierno para que atienda temas prioritarios como seguridad, agua potable, manejo de desechos y generación de empleo digno, los sindicatos afiliados al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) realizaron este 1 de mayo una marcha en la provincia de Colón. El objetivo fue conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores y reivindicar las luchas obreras históricas. Aunque se había informado sobre la posible asistencia de la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, esta no se hizo presente en la actividad.

El acto inició a las 8:00 a. m. con una misa en la Catedral de Colón, seguida de un recorrido que culminó en el Paseo Marino. Durante el evento, Alfredo Graell —único orador de la jornada— agradeció la participación de las distintas organizaciones sindicales y expresó su solidaridad con las demandas de la población colonense, que exige mejores condiciones de vida y acceso a servicios básicos. En su intervención, Graell destacó el potencial económico de Colón debido a su actividad portuaria, la Zona Libre, el turismo y los proyectos energéticos; no obstante, advirtió que persisten problemas estructurales como la pobreza, la deserción escolar y la falta de oportunidades laborales.

El dirigente sindical sostuvo que, pese al crecimiento económico del país, miles de panameños continúan viviendo en condiciones precarias. Al presentar un diagnóstico nacional, advirtió que el crecimiento existe, pero la pobreza persiste de manera generalizada. “Hay 977,652 panameños en situación de pobreza (21.7 % de la población general). En Colón, son 140,067 personas en esta condición (13.9 % de la población provincial)”, sostuvo.

Aseguró, además, que la pobreza extrema nacional ronda los 435,500 panameños (9.6% de la población general). Ante este panorama, planteó la necesidad de activar los polos de desarrollo, impulsar una reforma educativa profunda y promover una reforma constitucional con participación ciudadana. Finalmente, defendió la autonomía sindical y pidió fortalecer la unidad obrera mediante métodos democráticos. La jornada concluyó con un llamado a mantener la cohesión y continuar las luchas sociales en defensa de los trabajadores panameños.

*La información forma parte de la alianza informativa del periodista colonense David Pérez, del programa Altavoz emisora Latina 95 y La Estrella de Panamá.