Conato sale en defensa de Francisco Smith y califica de represión declaraciones de Mulino

Jackeline Muñoz, titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Presidencia
Kathyria Caicedo
  • 27/08/2025 11:07
El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) salió en defensa de Francisco Smith, de Sitraibana, tras las declaraciones del presidente José Raúl Mulino.

“Las declaraciones intimidantes dichas en coro entre el Presidente y la Ministra de Trabajo, en contra de la dirigencia sindical de Bocas del Toro, merecen una reacción enérgica de esta organización”, con esta frase inicia una nota enviada por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) .

La semana pasada, el presidente José Raúl Mulino durante su conferencia semanal calificó a Francisco Smith, del Sindicado de trabajadores de las Industrias del Banano, agropecuario y Empresas a Fines (Sitraibana), como un irresponsable. Ahora, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) sale en su defensa.

Las reacciones de Mulino surgieron en reacción a la posible demanda contra la multinacional Chiquita Panamá por incumplimiento al pago de las liquidaciones, que anunció Smith que presentaría.

Por su parte, Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo, manifestó que “si las negociaciones para que la empresa regrese fallan, será responsable por segunda vez , de poner en riesgo el sustento de miles de familias bocatoreras”.

Al respecto, Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) calificó como intimidantes las reacciones de las autoridades.

“Los directivos de los Sindicatos bananeros tienen el derecho y el deber de defender a sus afiliados en cualquiera circunstancia y especialmente cuando se desconocen derechos y prestaciones laborales, tal como ha ocurrido con una serie de medidas adoptadas por la empresa, en desconocimiento del Código de Trabajo”, dice la nota de Conato.

La reacción de Conato se da en medio de la aprobación de la Resolución No. 99-25, mediante la cual se autoriza al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, a realizar todas las coordinaciones necesarias con la empresa Chiquita Panamá y las entidades públicas competentes, con el objetivo de facilitar la reanudación de la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro.

Para Conato, “preocupa que se quiera insinuar que la reapertura de la empresa tenga relación con expresiones públicas de los dirigentes salvo que se esté negociando a puertas cerradas, que las nuevas operaciones de la empresa Chiquita se condicionan a una subordinación y renuncia de derechos por parte de las organizaciones sindicales del sector”.

