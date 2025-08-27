Conato sale en defensa de Francisco Smith y califica de represión declaraciones de Mulino

“Las declaraciones intimidantes dichas en coro entre el Presidente y la Ministra de Trabajo, en contra de la dirigencia sindical de Bocas del Toro, merecen una reacción enérgica de esta organización”, con esta frase inicia una nota enviada por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) .

La semana pasada, el presidente José Raúl Mulino durante su conferencia semanal calificó a Francisco Smith, del Sindicado de trabajadores de las Industrias del Banano, agropecuario y Empresas a Fines (Sitraibana), como un irresponsable. Ahora, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) sale en su defensa.

Las reacciones de Mulino surgieron en reacción a la posible demanda contra la multinacional Chiquita Panamá por incumplimiento al pago de las liquidaciones, que anunció Smith que presentaría.

Por su parte, Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo, manifestó que “si las negociaciones para que la empresa regrese fallan, será responsable por segunda vez , de poner en riesgo el sustento de miles de familias bocatoreras”.

Al respecto, Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) calificó como intimidantes las reacciones de las autoridades.