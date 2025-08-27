Conato sale en defensa de Francisco Smith y califica de represión declaraciones de Mulino

<i>'Las declaraciones intimidantes dichas en coro entre el Presidente y la Ministra de Trabajo, en contra de la dirigencia sindical de Bocas del Toro, merecen una reacción enérgica de esta organización',</i> con esta frase inicia una nota enviada por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) .La semana pasada, el presidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b> durante su conferencia semanal calificó a <b><a href="/tag/-/meta/francisco-smith">Francisco Smith, del Sindicado de trabajadores de las Industrias del Banano, agropecuario y Empresas a Fines (Sitraibana)</a></b>, como un irresponsable. Ahora, el <b><a href="/tag/-/meta/conato-consejo-nacional-de-trabajadores-organizados">Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) </a></b>sale en su defensa.Las reacciones de Mulino surgieron en reacción a la posible demanda contra la multinacional <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/chiquita-panama">Chiquita Panamá</a></b> por <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/dirigiente-bananero-francisco-smith-anuncia-demanda-contra-chiquita-panama-AG15319933">incumplimiento al pago de las liquidaciones, que anunció Smith que presentaría. </a></b>Por su parte, Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo, manifestó que <i>'si las negociaciones para que la empresa regrese fallan, será responsable por segunda vez , de poner en riesgo el sustento de miles de familias bocatoreras'.</i>Al respecto, Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) calificó como intimidantes las reacciones de las autoridades.