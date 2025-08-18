  1. Inicio
PANAMÁ

Dirigiente bananero Francisco Smith anuncia demanda contra Chiquita Panamá

Sede de la empresa Chiquita Panamá, ubicada en Bocas del Toro.
Sede de la empresa Chiquita Panamá, ubicada en Bocas del Toro. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 18/08/2025 15:54
Las demandas son una respuesta a las exigencias que han hecho varios trabajadores al sindicato, después de ser despedidos

Francisco Smith del Sindicado de trabajadores de las Industrias del Banano, agropecuario y Empresas a Fines (Sitraibana) apareció este lunes 18 de agosto en la provincia de Bocas del Toro para anunciar que demandarán a la multinacional Chiquita Panamá por incumplimiento al pago de las liquidaciones.

”Junto a nuestros abogados se están interponiendo varias demandas a Chiquita para poder ver cómo podemos retornar nuevamente a las labores de esta empresa porque nosotros nos hemos apegado a las leyes del Código de Trabajo y el Ministerio de Trabajo”, confesó Smith, a medios de comunicación, tras realizar una reunión con el sindicato.

De acuerdo con el dirigente, las demandas son una respuesta a las exigencias que han hecho varios trabajadores al sindicato, después de ser despedidos, tras las suspensiones de las operaciones que hiciera la empresa por las protestas que se dieron entre mayo y junio en la provincia y que les generó pérdidas económicas

“Tras la huelga declarada en rechazo a la Ley 462 y 45, ahora hemos visto una serie de inrregularidades en los pagos de los trabajadores que tenían de 20 a 40 años”, criticó Smith.

Añadió que “hemos visto también violaciones en los fueros de maternidad, así como en la Ley 59 y 15, de las cuales los trabajadores tienen derecho y la empresa no puede tomar forma”.

