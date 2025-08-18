Dirigiente bananero Francisco Smith anuncia demanda contra Chiquita Panamá

<b><a href="/tag/-/meta/francisco-smith">Francisco Smith del Sindicado de trabajadores de las Industrias del Banano, agropecuario y Empresas a Fines (Sitraibana) </a></b>apareció este lunes 18 de agosto en la <b><a href="/tag/-/meta/bocas-del-toro">provincia de Bocas del Toro</a></b> para anunciar que demandarán a la multinacional <b><a href="/tag/-/meta/chiquita-panama">Chiquita Panamá</a></b> por incumplimiento al pago de las liquidaciones. <i>'Junto a nuestros abogados se están interponiendo varias demandas a</i><i><b><a href="/tag/-/meta/chiquita-panama"> Chiquita</a></b></i><i> para poder ver cómo podemos retornar nuevamente a las labores de esta empresa porque nosotros nos hemos apegado a las leyes del </i><i><b><a href="/tag/-/meta/codigo-de-trabajo">Código de Trabajo</a></b></i><i> y el </i><i><b><a href="/tag/-/meta/mitradel-ministerio-de-trabajo-y-desarrollo-laboral">Ministerio de Trabajo</a></b></i>', confesó Smith, a medios de comunicación, tras realizar una reunión con el sindicato.