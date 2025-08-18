Dirigiente bananero Francisco Smith anuncia demanda contra Chiquita Panamá

De acuerdo con el dirigente, las demandas son una respuesta a las exigencias que han hecho varios trabajadores al sindicato, después de ser despedidos, tras las suspensiones de las operaciones que hiciera la empresa por las protestas que se dieron entre mayo y junio en la provincia y que les generó pérdidas económicas

“Tras la huelga declarada en rechazo a la Ley 462 y 45, ahora hemos visto una serie de inrregularidades en los pagos de los trabajadores que tenían de 20 a 40 años”, criticó Smith. Añadió que “hemos visto también violaciones en los fueros de maternidad, así como en la Ley 59 y 15, de las cuales los trabajadores tienen derecho y la empresa no puede tomar forma”.