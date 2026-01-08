Contraloría y Amupa capacitan a municipios sobre nuevo manual de fondos público

La Contraloría General de la República, en coordinación con la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), comenzó sus jornadas de capacitación a nivel nacional dirigidas a autoridades municipales y sus equipos técnicos, con el objetivo de explicar el nuevo Manual de uso y manejo de fondos y bienes públicos, publicado en la Gaceta Oficial el pasado 10 de diciembre de 2025.

La iniciativa busca fortalecer la transparencia, la correcta administración de los recursos y la rendición de cuentas en los gobiernos locales, garantizando el uso adecuado de los fondos públicos en beneficio de las comunidades.

La presidenta de la Amupa, Nadine González, subrayó la importancia de la fiscalización y la rendición de cuentas como pilares fundamentales para asegurar la transparencia, la eficiencia y la legalidad en la gestión municipal.

“Estamos de acuerdo con esta guía y hemos apoyado el proceso para que los municipios del país tengan pleno conocimiento de ella”, afirmó.

González añadió que el manual permitirá verificar el uso correcto de los recursos y asegurar que las inversiones se realicen en las áreas que realmente se necesitan, contribuyendo así a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las autoridades locales.

Las jornadas de capacitación iniciaron el lunes 5 de enero en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, y cuentan con la participación de alcaldes, tesoreros, contadores municipales y otros funcionarios responsables del manejo financiero, como parte del esfuerzo conjunto por mejorar las prácticas de gestión pública en todo el país.