Gabinete autoriza gestiones para reactivar la actividad bananera en Bocas del Toro

El Consejo de Gabinete aprobó la tarde de este martes 26 de agosto la Resolución No. 99-25, mediante la cual se autoriza al <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/julio-molto" target="_blank">ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó</a>, a realizar todas las coordinaciones necesarias con la empresa <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/chiquita-panama" target="_blank">Chiquita Panamá</a> y las entidades públicas competentes, con el objetivo de facilitar la reanudación de la actividad bananera <b>en la provincia de Bocas del Toro</b>.Además, la autorización incluye la facultad de suscribir, en nombre del Gobierno, los acuerdos que se requieran para el reinicio de operaciones, así como establecer mecanismos de seguimiento que permitan monitorear y garantizar la implementación efectiva de los compromisos asumidos.La medida surge luego de la prolongada huelga que llevó a Chiquita Panamá a comenzar un proceso de terminación de contratos de más de 7 mil trabajadores y, posteriormente, a notificar la suspensión indefinida de sus operaciones en los distritos de Changuinola y Almirante, alegando causa de fuerza mayor y disposiciones de sus contratos con el Estado.La administración del presidente José Raúl Mulino destacó que, consciente del impacto social y económico de la paralización de actividades, ha impulsado gestiones para lograr la reactivación de la operación, tomando en cuenta la trayectoria de la compañía y su papel en el desarrollo económico de la región.<b>Para ello, se establecerá un canal de coordinación entre distintas instituciones estatales, entre ellas los ministerios de Desarrollo Agropecuario y de Trabajo y Desarrollo Laboral y de Seguridad Pública y la Autoridad Marítima de Panamá con el objetivo de garantizar una reanudación ordenada y sostenible de la actividad bananera en Bocas del Toro.</b>