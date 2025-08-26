Gabinete autoriza gestiones para reactivar la actividad bananera en Bocas del Toro

El Consejo de Gabinete aprobó la tarde de este martes 26 de agosto la Resolución No. 99-25, mediante la cual se autoriza al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, a realizar todas las coordinaciones necesarias con la empresa Chiquita Panamá y las entidades públicas competentes, con el objetivo de facilitar la reanudación de la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro.

Además, la autorización incluye la facultad de suscribir, en nombre del Gobierno, los acuerdos que se requieran para el reinicio de operaciones, así como establecer mecanismos de seguimiento que permitan monitorear y garantizar la implementación efectiva de los compromisos asumidos.

La medida surge luego de la prolongada huelga que llevó a Chiquita Panamá a comenzar un proceso de terminación de contratos de más de 7 mil trabajadores y, posteriormente, a notificar la suspensión indefinida de sus operaciones en los distritos de Changuinola y Almirante, alegando causa de fuerza mayor y disposiciones de sus contratos con el Estado.

La administración del presidente José Raúl Mulino destacó que, consciente del impacto social y económico de la paralización de actividades, ha impulsado gestiones para lograr la reactivación de la operación, tomando en cuenta la trayectoria de la compañía y su papel en el desarrollo económico de la región.

Para ello, se establecerá un canal de coordinación entre distintas instituciones estatales, entre ellas los ministerios de Desarrollo Agropecuario y de Trabajo y Desarrollo Laboral y de Seguridad Pública y la Autoridad Marítima de Panamá con el objetivo de garantizar una reanudación ordenada y sostenible de la actividad bananera en Bocas del Toro.