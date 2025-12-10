El presidente del Comité Nobel: ‘Maduro, acepte el resultado de las urnas y renuncie’

Con un discurso en el que enumeró las razones por las cuales la líder opositora venezolana María Corina Machado fue escogida como el Premio Nobel de la Paz 2025, el presidente del Comité Nobel Jørgen Watne Frydnes exhortó este miércoles 10 de diciembre al presidente venezolano Nicolás Maduro a que deje su cargo y haga respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

En este sentido, Watne Frydnes dijo: “Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia. Porque esa es la voluntad del pueblo venezolano”.

Una frase potente de un discurso que comenzó con un recuerdo a las víctimas de la represión tras la autoproclamación de Maduro como presidente de Venezuela como la adolescente de 16 años, Samantha Sofía Hernández, que se encuentra desaparecida.

“Puede que esté con su padre, quien en enero desapareció sin dejar rastro. ¿Cuál fue su pecado? Su hermano era soldado, pero se negó a seguir las órdenes del régimen de cometer actos brutales contra la población”, se respondió a sí mismo.

”Este régimen ni siquiera perdona a sus niños. Más de 200 menores fueron detenidos tras las elecciones de 2024. Las Naciones Unidas documentaron lo que sufrieron de la siguiente manera: bolsas de plástico apretadas sobre sus cabezas, descargas eléctricas en los genitales, golpes al cuerpo tan brutales que les dolía respeirar, violencia sexualizada... “, seguía relatando el presidente del Comité Nobel.

El titular del Instituto Nobel así mismo alertó que Venezuela no está sola en esta oscuridad. “El mundo va por mal camino, los regímenes autoritarios están ganando terreno. Tenemos que plantearnos la incómoda pregunta: ¿Por qué nos resulta difícil preservar la democracia, una forma de gobierno concebida para proteger nuestra libertad y nuestra paz”, se preguntó Watne Fryndes, al tiempo que aseguró que los regímenes autoritarios aprenden de los unos a los otros, y que detrás de Maduro hay países como Rusia o China, y grupos armados irregulares como Hezbolá.

De igual forma, el presidente del Comité Nobel reconoció la victoria de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, y al mismo tiempo, reconoció la labor de Machado en favor de la democracia venezolana.

“La ganadora del Premio Nobel hizo todo en su poder para asistir a la ceremonia en un viaje dentro de una situación de extremo peligro. A pesar de que no va a poder llegar, estamos contentos de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo (...) En el corazón de la batalla de la democracia, brilla una verdad sencilla. Millones de venezolanos saben de esto. Estudiantes, sindicatos, periodistas y ciudadanos de a pie se movilizaron en resistencia cuando se llevaron sus votos. Personas de comunistas a conservadores, se levantaron contra el régimen. Luchan por justicia, democracia y paz”, dijo en la ceremonia de premiación, haciendo alusión a la lucha por el reconocimiento de la victoria de González Urrutia.

Si bien el presidente del Comité Nobel reconoció que el diálogo es una herramienta esencial para lograr la paz, también admitió que puede ser utilizado como un mecanismo para la trampa de los autócratas.

“En sistemas autoritarios, el diálogo puede llevar a la mejora pero también puede ser una trampa para controlar la narrativa. María Corina Machado nunca rechazó hablar con la otra parte en estos procesos. La paz sin justicia no es paz. El diálogo sin verdad no es reconciliación (...) Durante mucho tiempo, la oposición venezolana se ha basado en la caja de herramientas de la democracia para luchar por ella. Han utilizado herramientas como boicot electorales hasta la participación. La señora Machado llamó a la gente para que defienda los derechos de una forma pacífica y democrática, no pide una invasión contra Venezuela.”, aclaró.

El presidente del Comité Nobel aseguró que Machado es uno de los ejemplos de valentía civil más importantes de América Latina, y subrayó: “Solo cuando la gente puede elegir a sus líderes y vivir sin miedo, la paz echa raíces”.